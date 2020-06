Pepillo Origel es DEMANDADO por supuesto sexoservidor ¡Pleitazo intenso!

Pepillo Origel está en medio de una fuerte polémica, luego que difundieran sus fotos personales e íntimas y se hicieran virales en las redes sociales por la forma en que aparece y lo exponen.

Hay que destacar que en una de las imágenes íntimas del conductor se ve muy cómodo con una playera blanca floja, pero de lo que no se percató es que quién tomó la imagen quedó expuesto por el reflejo de su microondas.

Es por eso que en el artículo electrónico se pueden apreciar las piernas de un hombre en calzoncillos, solo se puede apreciar de la cadera para debajo de este personaje, que hasta el momento no se sabe realmente de quien se trata.

Ante estos sucesos el conductor rápidamente se hizo tendencia con esta imagen, misma que decidió aclarar con mucho humor al lado de su compañera Martha Figueroa.

“Miren no quiero hablar del caso, porque no viene al caso. El caso no viene al caso”.