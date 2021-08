Pepillo Origel arremete contra hater que le dijo que se parece a Irma Serrano

Juan José “Pepillo” Origel no se quedó callado contra una hater que criticó su más reciente procedimiento estético. Y es que una usuaria de redes sociales dijo que el periodista de espectáculos se había “excedido” en sus operaciones y por ello, ahora se parecía a Irma Serrano “La Tigresa”.

Sin embargo, el famoso decidió arremeter contra la mujer que juzgó su apariencia mientras mandaba saludos a sus seguidores en un video de Youtube: “Rosario Sánchez yo te quiero decir una cosa por que me pone que ‘ya basta de tantas operaciones’, que me parezco la Serrano. En primer lugar no seas igualada con la señora Serrano, la señora Serrano no tienes porqué meterte”, declaró el conductor.

“Llevo una cirugía y lo conté. Y si me hago otra y pasado mañana otra, qué ch*ngados te importa con eso te digo todo, no te metas porque yo también me meto. Que qué tantas operaciones, que de todos modos lo viejo no se me iba a quitar... Majadera”, declaró. Recordemos que hace unos días, Pepillo Origel reapareció en Hoy y aseguraron que se excedió con el botox.

Pepillo Origel bloqueó a hater

El conductor de “Con Permiso” también declaró que va a bloquear a la hater que le realizó esa serie de comentarios, ya que considera que él puede hacer con su cuerpo lo que quiera y que la internauta no tiene derecho a juzgarlo. (Puedes ver las declaraciones de Pepillo en el video de arriba desde el minuto 6:20).

“Yo no estoy diciendo que soy un muchacho de veinte, de treinta, ni de cuarenta, ni de cincuenta, ¿y qué? ¿Te caigo gordo? Pues no me veas y ya punto”, aseveró el famoso de 73 años.

No obstante, el presentador Juan José Origel dijo que no estaba enojado con la usuaria, ya que sabe que constantemente es blanco de críticas: “No me enojé con la mujer esta, qué me importa, que me sigan criticando”.

“Pero también así que digan que bruto, no, no, no, no, pero bueno, pásenla muy bien… Y no estoy enojado, nada más para que entiendan”, concluyó.

Pepillo Origel se inyectó bótox

El conductor sí ha recurrido a los procedimientos estéticos para lucir más joven/Foto: El Imparcial

Para nada es un secreto que Origel sí se ha inyectado bótox para desvanecer algunos signos de la edad, incluso durante el 2021 el famoso conductor mexicano compartió este procedimiento estético con sus fanáticos para su canal de Youtube en un video.

Pepillo Origel acudió con un especialista para que le aplicaran bótox (toxina botulínica) en la frente y en el entrecejo, y él declaró que lo hace para verse "más fresco".

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!