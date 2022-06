Pepillo Origel anuncia su retiro definitivo del mundo de la farándula

El conductor y periodista considera que es momento de darle oportunidad a los nuevos talentos.

Pepillo Origel causó controversia en redes sociales al revelar en entrevista exclusiva para la revista TVyNovelas que será en diciembre próximo cuando ponga punto final a su carrera artística dentro de la farándula mexicana, mundo del que formó parte por más de 2 décadas.

De acuerdo a las declaraciones del conductor y periodista de espectáculos, él siente una satisfacción muy grande por todo lo que ha logrado a lo largo de su carrera dentro de la televisión, además de sentirse agradecido por los amigos que ha hecho y por el cariño que recibe de la gente. Sin embargo, cree que ya llegó el momento de retirarse.

A lo largo de los años, el periodista ha forjado una exitosa trayectoria, misma que lo posiciona como un máximo exponente del periodismo de espectáculos.

“Siento que ya es momento de dejarle los lugares a la gente nueva, a los jóvenes que van llegando y están luchando para darse a conocer. Yo ya tengo muchos años, hice de todo, ya llegué y ya estuve, así que creo que es el momento correcto”, declaró Pepillo Origel en la entrevista para TVyNovelas.

Asimismo, considera que le ha dedicado gran parte de su vida a los espectáculos, por lo que ahora quiere enfocarse a disfrutar de su familia: “ Considero que estoy en un buen momento para dar las gracias e irme a disfrutar... Tengo 40 años de no estar con mi familia ni vivir con ella. Ahora mi familia ha crecido y quiero darles el tiempo que se merecen”.

Estos son sus planes a futuro

Dejando en claro que ya no se siente a gusto con el radical cambio que ha sufrido la farándula, el periodista asegura que en diciembre próximo dirá adiós a la televisión para después mudarse a San Miguel Allende y desde ahí dedicarse a otras cosas como la pintura. En lo que respecta a su sustento, él menciona que vivirá de las ganancias que deje la venta de su vino.

Por último, descartó por completo la idea de plasmar su vida en un libro, asegurando que hay secretos que prefiere mantener guardados: “Todo lo que he hecho, bien o mal, me lo voy a llevar. He decidido que todas las anécdotas que vi o viví, y lo que sé de varios, será un secreto que me llevaré a la tumba. Simplemente me voy y no van a volver a saber de mí”.

¿Cómo se llama el programa de Juan José Origel?

El conductor ha hecho una mancuerna con Martha Figueroa en Con Permiso.

Pepillo Origel y Martha Figueroa conducen el programa Con Permiso, el cual se transmite exclusivamente por la señal de Unicable. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el periodista cuenta con una amplia experiencia en programas de espectáculos como ‘Derecho de Admisión’, ‘La Oreja’ y ‘Ventaneando’.

