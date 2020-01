Pepillo Origel anuncia su RETIRO del mundo del espectáculo, ¡ESCÁNDALO!

Juan José ‘Pepillo’ Origel es un afamado conductor, periodista, actor y productor mexicano, reconocido por ser presentador de diversos programas de chismes de televisión, tanto de Televisa como de TV Azteca, donde el conductor tuvo sus inicios.

A sus 72 años de edad, Pepillo Origel ha decidido retirarse este año del mundo del espectáculo, ya que el conductor prefiere que sea ahora que aún puede, en lugar de seguir envejeciendo y que le pregunten qué sigue haciendo ahí. Incluso Pepillo afirmó que ahora sus planes son irse a vivir a otro país, y tener una nueva etapa en su vida.

‘‘Me retiro de los espectáculos, ya, yo creo que ya, ya di lo que tenía que dar, ya me voy, ya hice, ya trabajé, me quiero ir a vivir a otro lado, a ver que me va a cambiar la vida’’, declaró Origel en una entrevista exclusiva para Televisa.