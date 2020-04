Pepillo Origel: ¡JOTO! Así lo llamó un reportero de VLA por esta razón

Juan José Origel de nueva cuenta esta en medio de una polémica y es que recientemente un reportero del Programa Venga la Alegría lo ha insultado cruelmente y lo ha retado a comprobar la verdad.

Fue a través de su canal de YouTube, que el reportero que lleva por nombre Gabriel Cuevas, exigió a 'Pepillo' Origel que deje de difamarlo, ya que lo culpa de haber grabado la conversación en donde despotrica en contra de Flor Rubio, por eso mismo le envía un duro mensaje:

Las contundentes palabras de insulto hacia Pepillo Origel

“Pepillo, te quiero retar que compruebes, con hechos, que yo fui esa persona, la que te jodi... la imagen y cuando eso suceda me retiro de este medio y te dejo que me escupas en la cara".

Resulta que Gabriel Cuevas afirma que Pepillo Origel inició una campaña de desprestigio en su contra y por ello ha sido víctima de todo tipo de insultos, incluso amenazas de muerte a través de redes sociales que ya llegaron a un grado muy intenso.

“Traicionero, muerto de hambre, culer..., put..., joto, desleal, es lo que has logrado con tu campaña de mentira... ".

Sin más, el joven reportero culpa a Juan José Origel de perder grandes oportunidades laborales, pues los programas como Hoy, Suelta la Sopa y La Cuchara le han cerrado las puertas por esta situación que es totalmente una farsa que se inventó Origel.

“A mí me has dañado mucho, cerrado oportunidades, incluso te comparto que toda tu presión en algún momento me hizo pensar en quitarme la vida".

Hay que destacar que Pepillo Origel realizó fuertes declaraciones en contra de su ex compañera Flor Rubio, pero lo que no cantaba es que sus palabras estaban siendo grabadas, pues un video que no solo destrozó la amistad entre estos conductores, sino que los llevó al juzgado.

Cabe resaltar también que Pepillo Origel y Flor Rubio han estado encabezando las noticias más escandalosas del mundo de los espectáculos, después de que Flor demandara al conductor por daño moral a causa de este polémico video, en el que pone en duda su integridad como persona.