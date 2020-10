Pepillo Origel DESMIENTE romance de Fey y Salvador Zerboni

La Verdad Noticias te dio a conocer hace algunos días que Salvador Zerboni habló sobre su fallido noviazgo con la cantante Fey en una entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, en donde reveló que su relación terminó luego de un comentario que realizó Pepillo Origel, el cual creó un malentendido entre ambos famosos.

Después de esto, ahora fue el turno de Pepillo Origel de defenderse durante la última emisión del programa Hoy, en dónde sacó el tema de la relación entre Salvador Zerboni y Fey antes de que se transmitiera una nota sobre Chiquis Rivera y Jorge Cueva, famoso empresario con quien la captaron cariñosamente.

Fey y Salvador Zerboni sostuvieron un romance bastante fugaz.

"Ni andaban", asegura Juan José Origel

El reconocido conductor de espectáculos aprovechó las cámaras del programa Hoy para defenderse después de que se diera a conocer que supuestamente por su culpa Fey y Salvador Zerboni habían terminado su relación, de la cual aseguró nunca existió.

“Les voy a decir de algo que me enteré. Alguien muy cercano a la familia de Fey dijo que ni andaban, solamente salieron una vez. Eso fue lo que me dijeron”, reveló Pepillo Origel.

Pepillo Origel asegura que él no fue el causante de la ruptura de la relación de Fey y Salvador Zerboni.

Pepillo Origel reiteró que él no tenía la culpa del fallido noviazgo entre la intérprete de 'Media Naranja' y Salvador Zerboni: “Pero mira, a mí ya me metieron en todos lados y que fui yo el que separé a la pareja”

El polémico conductor no dudó en dar a conocer su punto de vista e incluso mencionó que si dos personas están enamoradas, no habrá nada que los pueda separar: “Nunca te separa nadie, si estás enamorado así te hagan lo que te hagan no lo sueltas. He dicho”, palabras que fueron aplaudidas por sus compañeros del programa.

