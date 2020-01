Pepe y Ángela Aguilar arremeten contra la prensa y apoyan a Alejandra Guzmán

El cantante mexicano Pepe Aguilar ha causado revuelo en las redes sociales luego de que compartiera un video en las redes sociales expresando su apoyo a la cantante Alejandra Guzmán.

Cabe mencionar que la cantante rockera Alejandra Guzmán, se enojó con los medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México. La cantante estuvo preocupada por su herida, ya que algunos periodistas pudieron lastimarla por la cirugía que aún es reciente.

Ante la molestia de Alejandra Guzmán con los reporteros, el cantante Pepe Aguilar y su hija Ángela Aguilar comentaron acerca de lo sucedido y han mencionado que los artistas no tienen porque dar entrevistas en los aeropuertos.

En el video el cantante Pepe Aguilar comentó que los reporteros no tienen porqué insistir para tener una entrevista con un famoso del espectáculo, ya que pueden comunicarse a las oficinas de los artistas para agendar entrevistas.

"Queridos amigos de la prensa, los pasillos de los aeropuertos no son diseñados para hacer conferencia de prensa, Entonces ningún artista tiene porque pararse a darle a ustedes respuestas en los pasillo de los aeropuertos...Alejandra bien hecho que bueno que te enojaste".

Pepe Aguilar y Ángela envían polémico mensaje

El cantante Pepe Aguilar estaba algo disgustado por lo que sucedió con la cantante Alejandra Guzmán.

"Yo me uno a Alejandra y que bueno que les contestó, y los aeropuertos no son salones de prensa, ¿quieren hacer las cosas bien?, pues haganlas bien. Expresó el cantante Pepe Aguilar.

Mientras que su hija Ángela Aguilar mencionó: "Papá tengo una idea, porque no hacemos un movimiento que ya los artistas no den entrevistas en los aeropuertos, no importa quién seas no des entrevistas en los aeropuertos.

