Pepe Rincón rompe el silencio sobre posible relación con Pee wee

El cantante Pee wee, quien formó parte de los Kumbia Kings, se encuentra en medio de la polémica, y esto luego de que se difundiera que sostiene una relación sentimental con su representante, Pepe Rincón, y no solo eso, sino que posiblemente están casados en secreto desde hace unos tres años.

Según la información, revelada la relación amorosa la habrían iniciado durante el año 2017 y tras dos años juntos, decidieron dar un paso más importante y llevar su compromiso a otro nivel, contrayendo nupcias y mudandose a Texas, donde presuntamente viven su amor, sin que saliera a la luz.

Ante las declaraciones y las especulaciones, fue el mismo Pepe Rincón quien explotó contra estas declaraciones, explicando que “todo es completamente falso”, asimismo dijo que todo se trata de una difamación en su contra.

Por todo lo anterior, dijo que emprenderán acciones legales contra la revista, que difundió todo sobre la presunta relación, asimismo adelantó que llegará hasta las últimas consecuencias.

“Vamos, obviamente, a ejercitar acciones, no quiero entrar más a detalle porque hay un equipo jurídico, americano y mexicano, vamos por dos vías (legales). Conmigo no hay juegos, yo soy una persona sumamente honorable y voy hasta las últimas consecuencias”, agregó.

Por su parte, Pee wee se pronunció al respecto y dejó en claro que el tema es tan irrelevante que no hará nada al respecto, además aprovechó para agradecer el apoyo y el cariño del público que han estado cerca del artista para brindarle su apoyo y rechazar las versiones extraoficiales.

“Nos atacamos de la risa. Me dice él: ‘a mí la verdad no me interesa, yo no voy a salir a desmentir chismes ni difamaciones'”, finalizó.