Pepe Madero, ex-vocalista de PXNDX, estrena canción en plena cuarentena.

Amigos, próximo viernes 1 de mayo tenemos una cita aquí en mi instagram para el recital de “Alba”, mi tercer álbum el cual estaré tocando en su totalidad mediante una transmisión en vivo. En esta ocasión será a las 8pm (tiempo del centro de México). Pasen la voz, y nos vemos en el cybershow. Espero y hayan disfrutado los lives anteriores. Gracias por escucharme ��

A post shared by José Madero Vizcaíno (@jose_madero) on Apr 26, 2020 at 5:01pm PDT