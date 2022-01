Pepe Garza dijo que Grupo Firme era del montón, cuando la banda ganaba renombre

Grupo Firme es la banda del momento tanto en México como América Latina y Estados Unidos, pero aún se recuerda cuando Pepe Garza dijo que Grupo Firme era del montón.

Aunque el éxito de la banda no apareció de la noche a la mañana ya que todos sus integrantes tuvieron que remar desde abajo para lograr llegar a ese lugar que hoy, merecidamente, ocupa gracias al apoyo del público.

Y es que en sus inicios la agrupación se topó con trabas, como cuando Pepe Garza dijo que Grupo Firme era del montón.

Pepe Garza dijo que Grupo Firme era del montón

El youTube, el empresario, influencer y productor musical criticó a la banda,

En su canal de YouTube, el empresario, influencer y productor musical en el 2018 publicó un video en el que habló sobre el Grupo e indicó que era un simple grupo más y que no estaba encantado con su música.

Años después, la banda liderada por Eduin Caz trascendió fronteras y es la más solicitada de su género. En ese momento tras escuchar la música de la banda dijo “Yo opino que es uno más de los muchos de los grupos que hay”.

Garza agregó: “No me atrajo demasiado, la música, la letra muy básica, no creo que trasciendan. Fueron hasta allá, hasta Medellín, aparentemente a la Hacienda Nápoles para montar ese video ahí, pero bueno, cada quién pone ese valor de producción, pero ni habla de Pablo Escobar la rola”, indicó Garza.

Grupo Firme en el Top 10

A raíz de su éxito, Grupo Firme ha aparecido dentro del Top 10 de las agrupaciones mejores pagadas de la revista Pollstar. Ésta es una de las publicaciones comerciales líderes en el mundo para la industria de conciertos y música en vivo.

En su más reciente evaluación de la industria musical, Pollstar reveló que Billy Joel, Bruno Mars y la banda son los artistas con más ingresos en lo que va del año en Estados Unidos.

Específicamente se reveló que el Grupo Firme tendría un ingreso estimado de 3 millones de dólares por gira, posicionándose en el tercer lugar de esta lista.

Origen de la banda

Fue Eduin Caz, quien en el 2014 junto a un grupo de amigos decidieron unir sus talentos y aunque muchos ya no están, dejaron su legado. El grupo mexicano se creó en Tijuana y hace 7 años aún pasaban desapercibidos para el público. Fue recién en 2018 cuando la banda saltó a la fama con los sencillos “Pídeme”, “El Roto” y “Juro Por Dios”.

Aunque en un principio eran conocidos como “Grupo Reto Sierreño”, pero con los años cambiarían a otro el cual era el “Grupo Fuerza Oculta”; siendo el Grupo Firme el que finalmente quedó.

¿Quién es el dueño del Grupo Firme?

Eduin Caz es el dueño.

Es una banda mexicana exitosa del momento y su dueño es el vocalista de la agrupación, Eduin Caz, junto al manager Isael Gutiérrez.

Entre los datos interesantes, está que la canción más escuchada es “Yo ya no vuelvo contigo”, el dueto que hicieron con Lenin Ramírez. La canción, en 2021, superaba los 449 millones de visualizaciones en YouTube.

Otro integrante es Isael Gutiérrez, considerado una pieza clave en el éxito, es fundador de Music VIP Entertainment INC y un conocido representante de grupos como El Chapo de Sinaloa y Jenny Rivera. El cual es de Guerrero, en México, y descubrió de manera casual a los integrantes de la agrupación liderada por Eduin Caz.

Así, en Tijuana, Baja California, es que se encontraron el manager y el Grupo Firme. El mismo Caz ha dicho en varias oportunidades que Gutiérrez confió en ellos y que apostó con los ojos cerrados que los llevaría a la cima de la música regional mexicana.

