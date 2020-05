Pepe Aguilar se da TREMENDO agarrón con cantante mexicano “Dios te ayude”

Pepe Aguilar es uno de los cantantes más reconocidos de México, ya que pertenece a la dinastía de los Aguilar, quienes han estado por generaciones triunfando en la música regional mexicana con grandes éxitos.

Recientemente Pepe Aguilar se volvió tendencia en las redes sociales, pues junto a Natanael Cano protagonizaron una dura discusión en redes sociales por al parecer un mal entendido entre los cantantes.

Resulta que todo comenzó cuando el hijo del legendario Antonio Aguilar, asistió al canal de Youtube "PelucheEn ElEstuche", en la sección El Escorpión Dorado al Volante, donde opinó negativamente del nuevo subgénero denominado "corridos urbanos".

"Son parte de la evolución de la música...Cuando yo crecí, se admiriba a los artitas por hacer algo extraordinario...Ahora todos suenan igual...Me cuesta trabajo admirar a un "güey" que (solamente) le sabe a un programa de computadora".

Esas fueron las contundentes palabras del padre de la también cantante Ángela Aguilar, que se mal interpretó por cantante Natanael Cano, quien se sintió agredido y no se quedó callado ante la situación, respondiendo de una forma despectiva de la siguiente manera:

Después, Natanael Cano hace un live en su Instagram que de los 20 minutos que duró 19 de ellos solamente mentó madres y de más majaderías. Al parecer le habían dolido profundamente las palabras de Pepe Aguilar ��. Adjunto evidencia pic.twitter.com/gnhHdZA77q — Changa Vlogs (@ChangaVlogs) May 13, 2020

“Si todos tienen gustos diferentes, por qué abres el hocico. A ver Pepe Aguilar, ¿para ti qué son los corridos tumbados? Pues la verdad a mí no me gustan, pero podrías decir que habrá gente que sí y que se respeta, pero ahí vas a tirar mier**, con las palabras más mier***”.

Cano siguió con las groserías y dijo: "Entonces, ¿eres un pende** o qué? Pinch* vato pendej* a la verg*, la neta si me emput* de más, no me hubiera emputa** si hubiera dicho otras palabras diferentes, pero las palabras que usó para describirnos, ¿qué put* madre quieres que haga?” y remató diciendo que ni a su mamá le gusta la música de Aguilar.

La respuesta de Pepe Aguilar a los insultos

Ante los insultos del cantante Natanael Cano, el cantante Pepe Aguilar publicó un video en redes para aclarar la situción que se estaba dando y con mucha propiedad se dirigió al cantante que destaca por sus famosos corridos tumbados:

“Y ahorita la verdad pues no, la neta no. Me vale gorro, pero ya entendí, hay un joven que canta música de esa que dicen, de corridos tumbados, que pensó que estaba hablando de él. Qué tan poca autoestima tienes que tener (sic) para que cuando un we* dice ‘se debe de dejar de hacer música pinc** y chafa’, pienses que están hablando de ti, qué pinc** autoestima tan bajita tiene”.