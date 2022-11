Pepe Aguilar revela que tiene Covid-19 por primera vez en toda la pandemia

A muchos famosos ya les dio Covid-19 en los casi tres años que lleva activa la pandemia del virus que inició a fines del 2019 y que llegó a casi cada rincón del mundo. Sin embargo, Pepe Aguilar era uno de los pocos que no se habían contagiado de la enfermedad.

Hasta ahora, pues te revelamos en La Verdad Noticias que el papá de Ángela Aguilar anunció que por fin dio positivo a Covid-19. El cantante confesó que se hizo la prueba por rutina y quedó muy sorprendido por el resultado, ya que indicaba que estaba enfermo del virus.

“El virus este que a todo mundo le da, me había salvado durante dos años y cachito, y ayer por la tarde, de pura tarugada me hicieron una prueba porque se la estaban haciendo a todo mundo y que salgo positivo” dijo el famoso cantante de regional mexicano.

¿Cómo está Pepe Aguilar al tener Covid-19?

Resulta que Pepe Aguilar, el cantante de regional mexicano de 54 años, tiene Covid-19, pero por fortuna resultó no padecer de ningún síntoma, por lo que es clasificado como asintomático.

“Como ven, no tengo síntomas, estoy perfectamente bien, pero achu… no los quiero… achu, achu… esta tarugada así es, bendito sea Dios que no tengo síntomas, pero no puedo salir” contó el cantante en el video compartido por “Despierta América”.

La gente recuerda sus restricciones de salud que hasta causaron polémicas por la severidad con la que se tomaba el uso de cubrebocas. Sin embargo, como se pudo ver por algo, el cantante resistió tanto tiempo sin enfermarse de Covid, pues nunca ha dejado de usar cubrebocas, aunque ahora ha viajado mucho por sus conciertos.

¿Cuántos hijos tiene Pepe Aguilar?

El famoso Pepe Aguilar tiene en total 4 hijos llamados: José Emiliano Aguilar, Leonardo Aguilar, con quien el cantante recientemente se lució cantando una canción a Antonio Aguilar, Aneliz Aguilar y la ahora famosísima Ángela Aguilar.

