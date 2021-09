Durante su gira por "Jaripeo sin fronteras 2021", Pepe Aguilar regañó a su hija Ángela Aguilar por entrometerse en una conversación que sostenía con sus seguidores a través de redes sociales.

Fue el pasado fin de semana cuando el cantante de regional mexicano sorprendió a sus fans en Instagram con una transmisión en vivo que hizo desde las alturas, debido a que el cantante quería probar la calidad del internet con el que cuenta a bordo del avión donde suele transportarse.

Pepe Aguilar arrancó su live desde su cuenta en Instagram informando que todo era una prueba para así corroborar si el wifi del avión disponía de la capacidad suficiente para subir videos a internet o grabar en vivo. El cantante empezó a leer varios de los comentarios que le aparecían en la pantalla, lo que dio paso al encuentro con su hija menor.

Pepe Aguilar regaña a Ángela Aguilar en transmisión en vivo: "Cállate Tú".

“Dice Luis Marín que anda echando chela y escuchando mi música”, dijo el hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre a sus seguidores. “Muy bien, déjame echar un trago de Coca Cola de dieta a…”, siguió el intérprete dejando en suspenso el final de su frase por darle un sorbo a su bebida. “A tu salud”, agregó inmediatamente Ángela Aguilar, quien deslumbró en el inicio de la gira "Jaripeo sin Fronteras 2021".

Gran molestia fue la que causó el comentario de la joven cantante de 17 años en su padre, quien no tardo en llamarle la atención por entrometerse a su transmisión y no dejar que fuera el mismo quien terminara de brindar con su fan. “Cállate tú, pues. No me…”, dijo y no volvió a terminar de hablar por beber de su refresco.

“Te estoy ayudando”, se escuchó decir a lo lejos, debido a que la joven cantante quiso explicar a su papá que se vio en la necesidad de completar su frase para ayudarlo mientras ingería su bebida. Sin prestar demasiada atención, Aguilar redujo su enojo y puso un rostro desaprobatorio en silencio. La Verdad Noticias informó recientemente que, incluso, un día Pepe Aguilar se peleó con Angela Aguilar por culpa de un hombre.

Con el objetivo de desviar la atención, Pepe Aguilar retomó la conversación con sus seguidores de Instagram y continuó narrando lo bien que les había ido en sus dos primeras noches con Jaripeo sin fronteras. “Padrísimo estuvo hoy el show en Arizona”, fue lo último que pudo decir prevo que la conexión de internet se viera interrumpida.

