Pepe Aguilar reacciona al pleito de J Balvin y Residente por los Latin Grammys

Pepe Aguilar se convirtió en tema de conversación en las redes sociales al opinar sobre la reciente controversia protagonizada por J Balvin, quien pidiera a sus colegas del género urbano boicotear la siguiente entrega de los Latin Grammys, lo cual provocó que Residente arremetiera en contra del reggaetonero colombiano.

A través de una transmisión de Instagram, el cantante mexicano lamentó que se le diera tanta importancia a unos premios y no a la calidad de los artistas. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que criticó a quienes se enojan por no recibir nominaciones, pues según él, ellos están por los premios y no porque les guste hacer música.

El reggaetonero colombiano incitó a sus colegas urbanos a no asistir a la próxima gala de los Latin Grammys.

“Dedíquense a hacer música y ya, y si realmente no les importan los premios ¿por qué hacen tanto ped*?” , declaró Pepe Aguilar desde su cuenta de Instagram.

Tras asegurar que no se refería a ninguno de los dos involucrados, el padre de Ángela Aguilar aseguró que el mayor premio que un artista puede recibir es que la gente siga su música porque esta logre transmitir los sentimientos, algo que muchos no logran a pesar de tener años en la industria musical.

Pepe Aguilar no hace música por premios

El cantante continuó diciendo que un artista no debe dejar de hacer música porque no recibe un premio, lo cual aplica en su propia persona: “Con o sin Grammy yo voy a seguir haciendo música, yo no hago música porque me den un premio, entonces para qué le voy a dar tanta importancia, me voy a rasgar las vestiduras y lo voy a politizar”.

Finalmente, lamentó que quieran convertir una entrega de premios en una cuestión política, esto en referencia a la polémica de J Balvin y su boicot en contra de los Latin Grammys: “No jod*n, la música se trata de que te guste, te llegue. No de que te ganes premios, estés nominado o no. No mamar, con todo respeto”.

¿Qué le dijo Residente a J Balvin?

La Verdad Noticias te dio a conocer el día de ayer que Residente se lanzó contra J Balvin y menosprecia su música por querer boicotear a los Latin Grammys, esto luego de que el reggaetonero colombiano asegurara que esta entrega de premios no valoran ni reconocen a los artistas urbanos y solo se aprovechan de ellos para generar rating en sus eventos.

