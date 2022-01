Pepe Aguilar quiere dirigir documentales y hacer cine de época.

El cantante y productor Pepe Aguilar, está interesado en la dirección de cine, así lo mencionó en el marco de sus presentaciones en el Palenque de la Feria Estatal de León 2022, que realizarán los días 21 y 22 de enero.

El padre de Leonardo y Ángela Aguilar dijo en exclusiva para El Sol de León que está interesado en el detrás de cámaras como director, le gustaría hacer documentales y abordar el cine de época, con temas como la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Afganistán, la Revolución Rusa, así como la Revolución Mexicana.

“No me gusta el conflicto, pero aprendo mucho por qué los seres humanos están todo el tiempo agarrados de la greña, (…) me gustan las historias dramáticas que hacen que se te arrugue el corazón y me gusta mucho la comedia. Yo creo que sería bastante versátil (…), el cine culturalmente mexicano como el que hacían mis padres me fascina”, dijo el cantante Pepe Aguilar.

Pepe Aguilar planea hacer cine el próximo año

Pepe Aguilar quiere dirigir documentales y hacer cine de época.

El también productor señaló que luego de la pandemia aprendió a no hacer planes, pero que se encuentra abierto a donde lo lleve el destino, además de seguir planeando cuestiones musicales.

Recientemente se asoció con Simon Fuller, uno de los manager más relevantes en el mundo para crear contenido visual, por lo que no descarta cumplir con esta nueva etapa de su vida el próximo año.

Este año, Pepe Aguilar tiene muchos lanzamientos de varios artistas, a través de su disquera y en abril sale su nuevo disco, el de Ángela acaba de salir y el de Leonardo saldrá en mayo y tienen otros tres artistas nuevos, entre ellos una banda sinaloense. Recientemente, Pepe Aguilar bromeó al decir que dará su hija en matrimonio por unos caballos y desató polémica.

El cantante está orgulloso de su hija Ángela

Pepe Aguilar quiere dirigir documentales y hacer cine de época.

El también productor independiente que cuenta con más de 15 millones de discos vendidos y 1.9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, recalcó que está orgulloso, honrado y feliz de que su hija Ángela, pueda estar sola en el Palenque de León, porque trabajaron demasiado para que esto sucediera.

“Yo creo que Ángela tiene muchas posibilidades de crecimiento como ser humano en varias áreas artísticamente, empresarialmente, espiritualmente, profesionalmente”, dijo Pepe Aguilar. “Ella tiene muchas actitudes, talentos, si ella se dedica seriamente puede hacer muchas cosas en su vida”, agregó al respecto de si le interesa la actuación.

