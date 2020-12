Pepe Aguilar habla por primera vez de la muerte de Flor Silvestre

Hace unas semanas te dimos a conocer en La Verdad Noticias que la famosa actriz y cantante Flor Silvestre, madre de Pepe Aguilar y abuela de Ángela Aguilar, falleció a la edad de 90 años por causas naturales dentro del rancho El Soyate, ubicado en Zacatecas.

Ahora y en entrevista para el programa ‘Ventaneando’, Pepe Aguilar rompió el silencio y confesó cómo la muerte de Flor Silvestre impactó a su familia, pues aseguró que para él fue un golpe muy fuerte, pero que entre todos han buscado consuelo ante esta irreparable pérdida.

"No pensé que me fuera a doler tanto, te lo juro. Claro, por supuesto que sabía que duele la muerte de un padre. Mi padre murió hace 13 años, pero no, son muy diferentes, no en intensidad sino son distintas. Fue un golpe tremendo", reveló el cantante ante las cámaras de TV Azteca.

Pepe Aguilar confiesa estar muy herido ante la muerte de su madre.

Ángela Aguilar devastada por muerte de Flor Silveste

De igual forma, Pepe Aguilar reveló que su hija Ángela Aguilar se encuentra devastada ante la muerte de Flor Silvestre: "Ella, efectivamente, era muy cercana a mi madre y le ha pegado muy fuerte. Fue una lección tremenda, la muerte de mi madre para todos, para algunos más que otros y, definitivamente, para ella, fue de las que más le pegó”.

Por último, Pepe Aguilar señaló que su hija ha atravesado difíciles episodios por la muerte de la esposa de Antonio Aguilar, pues hay ocasiones en las que la recuerda y llora, pero que poco a poco ha logrado salir adelante y actualmente se encuentra bien.

Ángela Aguilar devastada ante la muerte de Flor Silvestre, su abuela.

"De repente se acuerda y regresa el sentimiento y es normal, yo les he dicho que honren su sentir y si quieren llorar, lloren. Es momento para eso. Entonces, ella está bien, pero si fue una herida muy profunda la que le dejó la muerte de mi madre", finalizó Pepe Aguilar.

