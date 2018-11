Pepe Aguilar estrenará disco tributo al “Divo de Juárez(VIDEO)

El cantante de música ranchera Pepe Aguilar, dio a conocer que el día 20 de noviembre saldrá su nueva producción discográfica en homenaje a Juan Gabriel.

Aguilar comentó en entrevista que es fanático de “El Divo de Juárez”, que desde hace mucho tiempo había tenido la intención de grabar un disco haciendo tributo a “JuanGa”, ya que además de conocerlo, lo admiraba por su gran talento como cantaautor.

El nuevo disco del cantante integrará canciones que él mismo seleccionó confiando en su gusto por las canciones del talentoso Juan Gabriel; entre las canciones que figurarán en el disco se encuentran: “Hasta que te conocí”, “La diferencia” y “Fue un placer conocerte”, que canta con su hija Ángela.

En la misma entrevista fue cuestionado sobre la participación de su hija Ángela, quien en la pasada entrega de los Latin Grammy 2018, no gano el premio en el que estaba nominada como Mejor Nueva Artista

“Yo le dije estás aquí porque te gusta lo que haces, no por ganar premios. Si ganas un premio no te vas a hacer mejor cantante y si no lo ganas no te vas a hacer peor cantante”