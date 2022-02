Pepe Aguilar aclara si se contagió de Covid-19

Pepe Aguilar es un famoso cantante que recientemente ha causado polémica, pues ha desmentido que tenga Covid-19 a través de su cuenta oficial de Instagram: “Si me voy me hacen un corrido”.

Resulta que en los últimos días surgieron varios rumores que aseguraban que se habían cancelado algunas fechas de “Jaripeo Sin Fronteras”, porque Pepe Aguilar se había contagiado de Covid-19.

Pero ahora el famoso cantante Pepe Aguilar, papá de la bella Ángela Aguilar través de una transmisión en vivo en donde apareció junto a su hija y negó que se encuentre enfermó y señaló que si así fuera solo se tendría que cuidar.

Pepe Aguilar aclara si tiene Covid-19

No hace mucho el famoso cantante Pepe Aguilar realizó una transmisión en vivo para dejarle en claro a sus seguidores que seguían en pie sus presentaciones ya programadas, además señaló que se presentará con su familia en San Luis Potosí con su espectáculo “Jaripeo Sin Fronteras”.

El cantante les pidió a las personas que no se dejen llevar por versiones que no han sido confirmadas: “No escuchen las voces mentirosas, no vamos a cancelar nada ahí vamos a estar”

En el video Pepe Aguilar destacó que toda la información se encontraba confirmada y que ciertas voces solo buscaban hacer intrigas sobre sus presentaciones. Durante su video una persona que trabaja con Pepe Aguilar le informó que había los rumores de que se encontraba contagiado de Covid-19.

En ese momento Pepe Aguilar se sorprendió por la noticia y desmintió que se encuentra enfermo: “No, me siento bien, espero que quien me sacó esa noticia que la boca se haga chicharrón y que no sea profeta y que no me da”.

El cantante bromea con su supuesto contagio

Ángela Aguilar revela en qué lugar de su rancho tiene escondida a Jenny Rivera �� pic.twitter.com/KwkREUQcM1 — Lo + viral (@VideosVirales69) February 22, 2022

Con el carácter que lo distinguen, el famoso Pepe Aguilar incluso pidió que si le daba y no podría sobrevivir le hicieran un corrido: “Si me da, me cuido y se acabó. Si me voy me hacen un corrido, porque si está de la fregada”.

Cabe destacar que en su transmisión en vivo el talentoso Pepe Aguilar destacó que por el momento “Jaripeo Sin Fronteras” es un concepto familiar pero no sabe si así va a seguir ya que podría hacerlo con otros artistas o dejárselo a sus hijos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!