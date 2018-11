People's Choice Awards 2018: Kim Kardashian luce sexy vestido transparente

La famosa celebridad Kim Kardhasian sorprendió a todos los asistentes al mostrar su espectacular figura con un vestido transparente.

Kim Kardashian mostro su espectacular figura con un atrevido vestido mostrando sus encantos, robándose la atención de los reflectores durante la alfombra roja de los premios People's Choice Awards 2018.



La esperada entrega de premios de los People's Choice Awards 2018, han sido los más populares entre los adolescentes en todo el mundo, dicho evento se llevó a cabo la noche del pasado domingo en el Baker Hanger de Santa Mónica, California.

El clan Kardashian enloqueció a todos los espectadores durante los People's Choice Awards 2018, las famosas hermanas subieron al escenario nuevamente, la familia se llevó el premio como mejor reality show de "Keeping Up With The Kardashian".

Entre los famosos que desfilaron en la alfombra roja fueron: Camila Mendes, Victoria Beckham, Nicki Minaj, entre otras celebridades.

Los People's Choice Awards tuvieron este año 43 categorías. Los ganadores de cada una de ellas fueron seleccionados mediante la votación del público.

Y es que este año, se crearon 13 nuevas categorías en los People's Choice Awards. Entre los principales nominados de la noche estuvieron la película "Black Panther", la serie "This is Us" y la famosa cantante Taylor Swift.

La gran noche estuvo a cargo de la rapera Nicki Minaj, deleitando con su voz a todos los asistentes, durante el evento la ex integrante de Spice Girls Victoria Beckman fue la celebridad que recibió el distinguido premio 'Ícono de la moda'.