Pentatonix lanza nueva playlist con sus canciones navideñas favoritas ¡Descúbrelas!

La temporada navideña simplemente no se sentiría completa sin un poco de música de Pentatonix, caracterizado por la consistencia total y tremendamente exitosa de los lanzamientos con temas navideños del grupo a capella.

Este viernes 13 de noviembre, el grupo regresó con su sexto proyecto navideño, "We Need a Little Christmas", que fue precedido por el sencillo "Amazing Grace (My Chains are Gone)".

Los cinco miembros de Pentatonix - Matt Sallee, Kirstin Maldonado, Scott Hoying, Kevin Olusola y Mitch Grassi - son maestros en la armonización navideña en este momento y tienen sus canciones navideñas favoritas como todos nosotros.

Pentatonix lanza su nuevo álbum navideño, "We Need a Little Christmas"

Antes del último lanzamiento navideño del grupo acapella, cada miembro de Pentatonix contribuyó con dos pistas a una lista de reproducción de Spotify con elementos esenciales para las fiestas y proporcionó una explicación detrás de cada elección.

Echa un vistazo a las canciones navideñas favoritas de Pentatonix a continuación y en La Verdad Noticias te compartimos el playlist con las 10 pistas.

Vince Guarldi Trio: “Christmas Time Is Here”

Matt Sallee: “Esta canción me recuerda a Mi Pobre Angelito 2, que es una película que me encantaba ver durante las vacaciones cuando era niño. Siempre me dio ganas de pasar tiempo en Nueva York durante la época navideña, lo que he podido hacer desde que hice una gira en diciembre con PTX. ¡Es tan especial cómo transformaron la ciudad durante ese tiempo!".

Donny Hathaway: “This Christmas”

Matt Sallee: “Me encantan todas las versiones de esta canción, pero la de Donny Hathaway es muy clásica. Es una canción de baile muy divertida y festiva, y siempre pienso en abrir regalos mientras suena de fondo".

Pentatonix: “Mary, Did You Know?”

Kirstin Maldonado: "Mi canción navideña favorita de PTX es" Mary Did You Know ". Los arreglos y la letra son increíblemente conmovedores y se sienten especialmente poderosos cuando todos la cantamos juntos. Las poderosas emociones y la verdad del mensaje siempre brillan cuando lo realizamos".

David Phelps: “O Holy Night”

Kirstin Maldonado: “David es un cantante increíble. ¡La cantidad de sentimiento y rango que demuestra en sus actuaciones es inspiradora y conmovedora!".

Andy Williams: “It’s The Most Wonderful Time of The Year”

Scott Hoying: “Esta es, sin duda, la primera canción que escucho cuando comienza la temporada navideña. Algo en esa melodía y ese ambiente específicos me llena de TODA la nostalgia".

Justin Bieber: “Mistletoe”

Scott Hoying: “Pentatonix tuvo que aprender 'Mistletoe' para el especial navideño de The Sing-Off, y recuerdo que me enamoré totalmente de la canción. Se juega con mucha frecuencia cada Navidad en mi casa. También terminamos cantándola para algunas apariciones en la prensa, porque nos encantó interpretarla".

NSYNC: “Merry Christmas, Happy Holidays”

Kevin Olusola: "Esta canción me da la sensación de que la Navidad está aquí y estoy listo para acurrucarme junto al fuego y tomar un ponche de huevo".

Stevie Wonder: “What Christmas Means To Me”

Kevin Olusola: “¡Es una canción de Navidad de Stevie Wonder tan alegre! ¡No puedes estar triste cuando te lo pongas! Me siento como si estuviera alrededor del árbol bailando en mis regalos de apertura de pijamas".

Amy Grant: “The Night Before Christmas”

Mitch Grassi: “¡Este era un elemento básico en la casa Grassi en Navidad! Realmente me da las cálidas pelusas. Cuando era niño, solía pensar que el coro de niños que cantaba de fondo era un coro literal de ángeles. ¡¿Qué tan dulce es eso?!".

TLC: “Sleigh Ride”

Mitch Grassi: “Mi hermana y yo solíamos bailar al ritmo de esta canción cuando éramos niños. Me encanta el swing clásico del R&B de los 90. "¡Navidad, pero haz que sea genial!".

Puedes escuchar la playlist en Spotify con las canciones navideñas favoritas de Pentatonix aquí.

Te puede interesar: ¿Pentatonix escribió una canción sobre Taylor Swift y Harry Styles?

¿Cuáles son tus canciones favoritas de navidad?, ¿Alguna de ellas entró al playlist de Pentatonix? Dinos en los comentarios.

¿Sabes qué ocurrió con el caso de Eleazar Gómez? Síguenos en Google News y mantente informado.