Pentatonix estrena colorido cover de “Break My Heart” de Dua Lipa/Foto: El Occidental

Pentatonix dio a conocer su EP “At Home” hecho en cuarentena el mes pasado, y han estado lanzando videos del proyecto semanalmente durante todo el mes de julio.

Después de una interpretación a capela de "Blinding Lights" de The Weeknd y "When The Party’s Over" de Billie Eilish el quinteto regresó este miércoles (15 de julio) con su versión del éxito de verano de Dua Lipa, "Break My Heart".

Aunque el grupo todavía está filmando por separado y de manera segura, trajeron toda la diversión de la canción de Lipa con armonías altísimas y fondos coloridos. Míralo a continuación:

Pentatonix, los reyes del a capela

Con nada más que su voz, los artistas pueden capturar fácilmente el ritmo de la canción. En serio, es difícil creer que el sonido de cada instrumento fue creado con nada más que sus bocas.

El miembro de la banda, Kevin Olusola, conocido por su "celloboxing" (tocar el cello y el beatboxing al mismo tiempo), dice que sabía que sacar una canción de The Weeknd sería un desafío.

"Soy un gran fanático de The Weeknd. Creo que su arte es tan increíble, introspectivo. Sónicamente es un desafío. Y Blinding Lights iba a ser interesante porque gran parte se basa en acordes largos. Y, por lo general, nuestros arreglos tienen muchas complejidades interesantes, así que simplemente no sabía exactamente cómo íbamos a lograrlo", explica en un clip compartido en Instagram.

Pero el grupo fue capaz de lograrlo sin problemas ese cover, el de Dua Lipa y muchos otros cantantes, algo de lo que Kevin dice que está orgulloso.

"Me tomó un tiempo arreglar eso sobre Zoom con la banda, pero estoy increíblemente orgulloso de cómo salió"., dijo el músico.

El famoso quinteto a capela con casi 10 años en la música está integrado por Matt Sallee, Mitch Grassi, Kirstin Maldonado, Scott Hoying y Kevin Olusola/Foto: Pinterest

The Pentatonix, que saltó a la fama después de ganar la tercera temporada de una competencia de realidad cappella The Sing-Off , creó el video para su versión de Blinding Lights y los otros mientras seguía practicando el distanciamiento social.