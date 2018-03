"Pensé que ese era el último día": Eduardo Verástegui

Eduardo Verástegui confesó que durante el sismo del pasado 19 de septiembre fue tan fuerte el susto, que incluso pensó que perdería la vida.

“Te sientes obviamente vulnerable, yo pensé que se caía el edificio, yo pensé que hasta ahí, ¿todos sabemos que nos vamos a morir algún día no?, nacemos y morimos, pero a veces se nos olvida, y yo pensé que ese era el último día”, contó el actor en entrevista para el programa Sale el Sol.

De la misma forma, Verástegui manifestó que de haber sido su último día de vida se sentía en paz consigo mismo. “Estaba en paz, ese día curiosamente en la mañana me fui a confesar y fui a misa, dije estoy en paz y si aquí me llegó pues adelante, gracias a Dios estamos vivos, y bueno si estamos vivos es porque nos toca, todavía nos toca muchas cosas que hacer”. Tras estas declaraciones, el actor y productor mexicano explicó que a través de su fundación y de la iglesia de San Agustín en Polanco ha puesto un centro de acopio para ayudar a los damnificados, subrayando que irá a entregar los víveres personalmente, para que la gente tenga confianza en dar su apoyo. No obstante de esta labor altruista, Eduardo sigue concentrado en sus proyectos profesionales y prepara por ahora una película donde hablará de la explotación sexual en los menores de edad.