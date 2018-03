Pennywise devora la taquilla mexicana con ‘It’

Sin que alguien lo hubiera visto venir, la más reciente adaptación del clásico libro de Stephen King, It, se convirtió en una de las películas más taquilleras del año y en la cinta de terror más exitosa de todos los tiempos. Con una recaudación de 123 millones de dólares en tan solo su primer fin de semana en los Estados Unidos, el filme dirigido por Andy Muschietti está rompiendo récords. Tan solo en su segunda semana ya ha recaudado otros 60 millones de dólares, logrando sobrepasar las películas que acaban de estrenarse en cines estadounidenses. Pero esto no es todo. En el caso de México It ha recaudado 244.2 millones de pesos, según los datos recabados por la Canacine (Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica). Si bien los 183.41 millones de pesos de su estreno en México no se comparan con la taquilla estadounidense, si vemos a las otras películas de terror que están en cartelera, hay una gran diferencia. La película más cercana al éxito de It es la de Anabelle: Creation, que en sus cinco semanas de exhibición ha recaudado 329.99 millones de pesos. Otra que también perfila dentro de las más taquilleras es Barry Seal, que hasta el momento sólo lleva 7.93 millones de pesos. Esta historia se repite en otros lados del mundo, como en Reino Unido, donde lleva 12.2 millones de dólares, Rusia con 6.7, Australia con 5.9, Brasil con 5.6 y Corea del Sur con 4.3, según cifras de Cine Premiere. Quién diría que la reimaginación de la novela de King y, en cierta parte, de la miniserie de los 90 se convertiría en un éxito tan grande. Información: Sopitas

