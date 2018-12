Penny Marshall, la primera mujer en dirigir una película falleció a los 75 años de edad (FOTOS)

Penny Marshall falleció en su hogar de Hollywood a los 75 años de edad, tras complicaciones de diabetes, pues desde 2009 había sido tratada por un cáncer de cerebro y pulmón; mediante un comunicada su familia expresó:

“Nuestra familia está desconsolada por el fallecimiento de Penny. Era alguien que amaba los deportes, hacía rompecabezas de cualquier tipo, tomaba leche y Pepsi al mismo tiempo y le gustaba estar con los suyos”

La actriz y directora de cine nació en Nueva York, su primer papel relevante como actriz fue el de Myrna Turner en el filme “The Odd Couple”, que fue dirigida por su hermano, Gary Marshall; se hizo famosa por la comedia televisiva “Laverne & Shirley”, estrenada en 1976 en los Estados Unidos y que se extendió con éxito durante ocho temporadas.

Con la comedia “Quisiera ser grande”, Marshall se convirtió en la primera mujer en la historia en dirigir una película que recaudó más de 100 millones de dólares y fue su trabajo más importante del cine; también dirigió la comedia “A League of Their Own” con Madonna y Tom Hanks, así como el drama “Despertares”, protagonizada por Robin Williams y Robert De Niro, y The Preacher's Wife (La mujer del predicador), con Denzel Washington y Whitney Houston.