Penn Badgley sigue sin querer a su personaje en la serie “You”

Con el estreno de la esperada 2da temporada de “You” de Netflix, Penn Badgley le recordó al mundo que su personaje, Joe Goldberg no es el héroe de la historia, ni es alguien a quien debemos aspirar ser o conocer.

Penn Badgley es Joe Goldberg en la serie "You"

En una entrevista con Digital Spy, Penn Badgley confesó que no disfruta el dar vida al polémico personaje, y como hay muchas cosas sobre Joe que no le agradan nada pero eso no significa que no del el 100% de sí mismo en su interpretación.

“Hay mucho que no disfruto con él. Para ser honesto, no disfruto apenas nada [...] Sin embargo, al final termina siendo una exploración psicológica profunda de mí mismo [...] Y parece dar sus frutos. Hay mucho de él con lo que sigo lidiando y siempre trato de darle la mayor humanidad posible”, reveló el actor.

Desde la primera temporada de “You”, Penn Badgley había hablado de sus conflictos con el personaje, quien cometió toda clase de atrocidades debido a su obsesión con Guinevere Beck, interpretada por Elizabeth Lail.

LOS CRÍMENES DE JOE

En su afán por ganarse el corazón de Beck, el inestable Joe cometió varios crímenes incluidos el asesinato de dos personajes.

En la primera temporada de “You”, Joe secuestro y envenenó a Benji, el ex- novio de Beck; asesinó - e hizo parecer como un suicidio - a Peach Salinger, la mejor amiga de Beck; espió y hurtó artículos de Beck como su celular y ropa interior, y finalmente, al ser rechazado por la joven rubia, Joe secuestró y asesinó a la misma Beck, crimen por el cual incriminó a su psicólogo.

Todos los crímenes que cometió, Joe los justificó por su supuesto amor por Beck.

UNA ESPERADA TEMPORADA DOS

En esta nueva temporada, Penn Badgley (Gossip Girl) encarna a un Joe Goldberg que huye a Los Ángeles para empezar una nueva vida después del inesperado regreso de su ex- novia, Candace, a quien todos creíamos muerta.

La segunda temporada de “You” ya está disponible en Netflix.

