Penn Badgley revela lo que sintió realmente con el final de “You”

La polémica serie original de Netflix, “You”, regresa a la plataforma de streaming con su segunda temporada y trae nuevamente al psicópata autonombrado héroe romántico, Joe Goldberg, interpretado por Penn Badgley.

“You” se centra en el personaje de Joe, un sujeto que podría pasar desapercibido pero que oculta cosas terribles, como asesinatos, secuestros y engaños, todo en el nombre del amor o así lo ve Joe, sin embargo, el actor quien le da vida, Penn Badgley (Gossip Girl) no piensa igual que su personaje.

En varias ocasiones, Penn Badgley ha hablado sobre cómo la idea de amor y romance de Joe es equivocada; El actor quien también dio vida a Dan Humphrey en Gossip Girl, ha recordado a los fans de la serie que Joe es el villano de “You” y no un héroe incomprendido.

Penn Badgley incluso, estuvo a punto de rechazar el papel debido al conflicto ético y moral que representar dar vida a Joe.

“Hay mucho que no disfruto con él [...] Sin embargo, al final termina siendo una exploración psicológica profunda de mí mismo [...] Hay mucho de él con lo que sigo lidiando y siempre trato de darle la mayor humanidad posible”, dijo la estrella de “You”.

SU OPINIÓN SOBRE EL FINAL

Si ya terminaste la segunda temporada de “You”, tal vez tengas opiniones encontradas respecto al desenlace de la historia, y no eres el único. El mismo Penn Badgley las ha tenido.

En una entrevista con Digital Spy, Penn Badgley reveló todo lo que sintió y pensó sobre el final de Joe en esta segunda temporada de “You”.

“Cuando descubrí hacia dónde se dirigía la historia me sentí un poco mal. Fue algo egoísta porque quería una resolución más positiva [...] Al final me di cuenta de que esta era la resolución más precisa, reflexiva, real y responsable”, reveló el actor.

Penn Badgley llegó a la conclusión de que tenemos el final perfecto final para Joe en esta temporada de “You”.

“Joe en realidad no está buscando el amor verdadero [...] Él no es realmente una persona que solo necesita a alguien que lo ame [...] No te puedes engañar pensando que simplemente necesita a alguien adecuado para él ¡Nadie es adecuado para él!”

SU CONCLUSIÓN FINAL

“¡Es un asesino! Es un sociópata, un abusador y un desilusionado. Está obsesionado consigo mismo. Por eso, el final es perfecto. Este es el camino que tiene que seguir porque tiene un problema grave. Si fuese solo "están hechos el uno para el otro, todo lo que necesitaba era otra personaje que matase gente" no sería justo”.

