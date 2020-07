Penn Badgley habla SIN FILTROS sobre su abuso de drogas en su juventud|

Penn Badgley recientemente conversó con su ex coprotagonista de Gossip Girl, Chace Crawford, para el segmento "Actors on actors" de Variety, y Crawford, de 34 años, le preguntó a Badgley si hizo alguna investigación para una escena en la que su personaje toma LSD.

"A los 20 años, hice mucha investigación", respondió Penn Badgley, de 33 años al asegurar que sus 20 años fueron un viaje largo y extraño, durante el cual tomó "muchas" drogas alucinógenas.

Penn Badgley y Chace Crawford protagonizan Gossip Girl a los 21 años

Penn Badgley fue uno de los protagonistas de Gossip Girl en 2007 con 21 años de edad, mientras que Chace Crawford tenía 22 al tomar el papel de Nate Archibald en la famosa serie de The CW.

Penn Badgley disfrutó la vida de estrella

Durante su conversación, la pareja también recordó sus días de Gossip Girl. Para Penn Badgley, el programa, que se emitió durante seis temporadas entre 2007 y 2012 en el CW, se siente como un recuerdo lejano.

Gossip Girl se emitió de 2007 a 2012 en The CW

"Eso fue notable", dijo Penn Badgley, "Se siente como otra vida para mí. Cuando pienso en estar en el Palacio, eso se siente como una persona diferente. Se siente como otro mundo, otra vida. Es bastante salvaje".

Luego, Chace Crawford relató lo rápido que fueron tratados como celebridades diciendo: "Estoy tratando de recordar el nombre del gerente que siempre nos cuidaría".

"Estamos sentados allí, en el patio, entre tomas, él simplemente venía y decía: 'La cámara te ama', y simplemente se aleja".

"Él era el mejor; cuando Blake y yo fuimos a comer allí, probablemente fue cuando estábamos filmando allí. Tenían un sándwich de queso a la parrilla llamado 'The Gossip Girl Grilled Cheese Sandwich'". Y pensé: 'Deberías llamarlo The Gossip Grill'. Y luego, me quitó el menú y entró, cambió el nombre allí mismo, imprimió un menú diferente y me entregó un nuevo menú con mi sugerencia. Y dije: 'OK. Esta es una forma de vivir'".

Chace Crawford bromeó diciendo que los "nuevos niños" del reboot de Gossip Girl, que se estrenará en HBO Max, "no recibirán ese tratamiento".

Estrellas de Gossip Girl hablan del reboot

En mayo, se reveló que el muy esperado reinicio del jabón adolescente no llegará hasta 2021 debido a la pandemia de coronavirus.

"Estoy muy interesado en ver cómo es", dijo Badgley sobre el reboot, "Les deseo lo mejor. Realmente también estoy interesado en ver cómo reacciona la gente".

Tanto Chace Crawford como Penn Badgley también admitieron que ha pasado un tiempo desde que se vieron a sí mismos protagonizando el popular drama adolescente.

"Sé que vi con mi esposa, con Domino [Kirke], antes de casarnos", dijo Penn Badgley. "Deben haber pasado seis meses desde que nos conocimos. Ella nunca lo había visto, y esa es la última vez que recuerdo haber visto un episodio".

"Recuerdo que incluso entonces, no tiene nada que ver con el programa, pero fue muy difícil de ver", agregó. "Estas instantáneas tuyas cuando tienes 20, 21, 22 años. ¿Quién puede disfrutar eso? A veces es simplemente incómodo".