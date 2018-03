Penélope no esperaba el 'Cesar de Honor' de la Academia de cine francés

La Academia del cine francesa hizo entrega de los premios Cesar ayer por la noche y la actriz española, Penélope Cruz, recibió uno; al respecto, la famosa dijo que 'no se esperaba nada'.

'No me lo esperaba para nada. Me sorprendió muchísimo que me lo quisieran dar. En estos momentos tan especiales me viene a la cabeza las personas que han estado conmigo desde el principio, que me han apoyado'.