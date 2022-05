¿Penelope, hija de Kourtney Kardashian no quiere que se case con Travis Barker?

Penelope Disick quedó muy afectada al enterarse de que su mamá se iba a casar/Foto: People y Random

Penelope Disick, la hija de Kourtney Kardashian y su ex pareja, Scott Disick, rompió en llanto cuando se enteró que su madre estaba comprometida con el baterista Travis Barker. Al parecer, la niña no tomó nada bien la noticia sobre la futura boda.

En el más reciente episodio del reality “The Kardashians”, se reveló que los hijos de Kourtney Kardashian no estuvieron invitados a la fiesta de compromiso, y esto lo decidió Kris Jenner, quien organizó la fiesta sorpresa para su hija mayor y su futuro esposo.

Según Kris, decidió que los niños Penelope, Mason y Reign no estuvieran presentes en el evento, debido a que si ellos asistían también tendría que ir Scott, y debido a que él no tiene una buena relación con Travis Barker, Kris Jenner consideró que no quería ningún tipo de enfrentamiento durante un día tan especial.

Así reaccionó la hija de Kourtney Kardashian a su compromiso

Cuando Kourt vió que sus hijos no estaban en la fiesta, decidió hacerles una videollamada a cada uno para darle la gran noticia de que se va a casar. Primero le marcó a su hijo mayor Mason de 12 años, quien no contestó el teléfono.

Cuando le llamó a su hijo menor, Reign de 7 años, el niño al principio no entendía a qué se refería Kardashian con estar “comprometida” pero segundos después de comprender un poco de lo que estaba hablando su mamá, el menor de los Disick parecía que estaba feliz.

Sin embargo, la hija de Kourtney Kardashian de 9 años de edad fue quien posiblemente no está contenta con la boda. Ya que en cuanto la empresaria le dijo a Penelope que estaba comprometida y que Travis le dió un anillo, se escucha cómo la menor comienza a llorar y le pide a su mamá que cuelgue la llamada.

Aunque Kourt asegura que sus tres hijos se llevan muy bien con su novio, y ella también se lleva muy bien con los tres hijos de Barker, es posible que los niños no esperaban que su mamá se casara con Travis, teniendo en cuenta que Kardashian nunca se casó con el padre de sus hijos a pesar de que estuvieron juntos por más de 10 años.

Kourtney Kardashian quería que sus hijos estuvieran en su compromiso

En el reality show de Hulu, Kourtney declaró que la elección de su madre, Kris Jenner, de no llevar a sus hijos a la fiesta sorpresa de compromiso no fue “la mejor decisión”, ya que Kourt considera que si los tres niños hubieran estado presentes en el evento, se iban a sentir más emocionados con la noticia, porque se sentirían parte de la nueva familia que van a formar.

Ya que al ser los únicos que no fueron al evento, los hizo sentirse tristes y excluidos de un momento tan importante para su mamá. Cabe destacar que hasta ahora, no se sabe cuál fue la reacción de Mason Disick a la futura boda de su mamá, Kourtney Kardashian.

