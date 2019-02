Penélope Menchaca tras final del programa en TV Azteca, envía mensaje a fans

Una de las conductores más carismáticas de la televisión mexicana es sin duda alguna Penélope Menchaca, quien ha destacado en la pantalla chica por su gran sentido del humor.

Como recordamos la conductora formaba parte de “Venga la Alegría”, pues ella tenía una sección “Las cosas como son”, donde compartía algunos consejos sobre las situaciones de la vida; sin embargo se le presentó la oportunidad de iniciar con un nuevo proyecto “El poder del amor” dicho programa que se estrenó el pasado 4 de febrero, pero tal parece que la producción decidió finalizar el proyecto.

Entre las especulaciones de la cancelación de “El poder del amor”, habían mencionado que un integrante del reality show intentó sobrepasarse con Damaris, aunque en la página oficial de Instagram de la concursante, ella habló al respecto sobre los rumores de abusos sexuales.

Tras la cancelación del programa “El poder del amor” que se transmitió en TV Azteca, diversos fans le han enviado mensajes a Penélope Menchaca y ella en una reciente publicación escribió: “Gracias por sus lindos mensajes de cariño y apoyo mis amores”.

“Bendiciones y ojalá reflexionen y lo regresen me gustó mucho el programa”, “Penélope me Encantaba tu programa. No habrá manera de que lo retomen”, “Esa semana de tu programa me fascino. Lástima que sin ningún aviso o informe sobre el programa. Lo hayan quitado. Saludos esperare con ansia su continuación”. Fueron los mensajes de los usuarios.