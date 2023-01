Penélope Menchaca se despidió del 2022 devastada: “Te llevaste a mi niño"

Penélope Menchaca rompe en llanto al hablar de la muerte de su nieto.

Penélope Menchaca rompió en llanto al despedir al 2022, pues la conductora revivió uno de los momentos más difíciles que tuvo que enfrentar, luego de que en septiembre pasado, su pequeño nieto, falleció.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que la conducta participó en una dinámica del programa “Hoy Día”, en la cual tenían que romper una piñata, esto para desahogarse y recapitular sobre sus vivencias a lo largo del 2022.

Cuando llegó el turno de Penélope Menchaca, la conductora no pudo evitar romper en llanto, acaparando los reflectores del mundo de la farándula, pues los televidentes se mostraron conmovidos ante las palabras de la famosa.

Penélope Menchaca rompe el llanto al hablar de su nieto

Penélope Menchaca habla del dificil 2022 que vivió.

La querida conductora Penélope Menchaca se mostró completamente devastada al hablar de su 2022, pues admitió que fue el año más difícil de su vida, esto por la muerte de su nieto, quién tenía 9 meses de edad.

Penélope Menchaca pasó a romper la piñata como parte de una dinámica en el programa “Hoy Día” y se mostró muy enojada, por lo que su familia tuvo que vivir en el 2022:

"Estoy enojada contigo porque hiciste enojar a mi niña y después de todo el sufrimiento te llevaste a mi niño” dijo golpeando la piñata y causando conmoción entre sus compañeros, con quienes la conductora ya había hablado del difícil momento.

Cuando la conductora terminó de hablar, recibió el abrazo de sus compañeros y terminó dejando el claro que era tiempo de continuar con su vida:

“Es tiempo de soltar todo eso malo que le dejó el 2022 y cerrar ciclos... así que año nuevo, vida nueva" dijo.

Te puede interesar: Penélope Menchaca deslumbra con vestido pegado a sus 53 años

¿Qué le pasó a la hija de Penélope Menchaca?

Penélope Menchaca perdió a su nieto en septiembre del 2022.

A su llegada al programa “Hoy Día”, la conductora Penélope Menchaca, dio a conocer que su nieto Carlo falleció en septiembre del 2022 y aunque no especificó las causas del descenso, contó que durante 9 meses lucharon por su vida.

“Mi niña tiene ya una hija que se llama Olivia, que es mi nieta, que tiene 2 años y en diciembre nació mi nieto Carlo, pero nació con un problema muy fuerte en el corazón. Fueron 9 meses en los que era una montaña rusa de emociones porque de repente estaba muy bien, de repente estaba muy mal, y tristemente el 20 de septiembre el bebé murió” dijo.

Penélope Menchaca contó que además del dolor de perder a su nieto, ver sufrir a su hija, había sido lo más difícil de su vida: “Cuando entras a esa habitación y mi hija tenía al bebé cargando y lo único que me decía era: ‘Mamá, me lo quieren quitar y no se los voy a dar’, y es cuando aprendes que no puedes sentí”, relató.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram