Penélope Menchaca explota contra Tv Azteca por cancelar el programa que conduciría

Penélope Menchaca hace unos meses se unió a TV Azteca como jurado del concurso de belleza "Mexicana Universal"; además de conducir a futuro un nuevo programa llamado "Tardes de buena fortuna", proyecto que fue cancelado por la televisora del Ajusco, lo que provocó la molestia y furia de la conductora.

Tras la noticia, Penélope Menchaca explotó contra la televisora Tv Azteca, y "en un mar de llanto", Penélope exigió que le cumplieran lo que le habían prometido, tomando una actitud violenta y perdiendo la cabeza, pateando botes de basura y vestuarios, reveló una fuente cercana a Penélope retomada por La Neta Noticias.

Al final se resignó a esperar a que dieran luz verde al proyecto, tras pedirle que tuviera paciencia. De acuerdo con el medio La Neta Noticias, la televisora Tv Azteca despidió al responsable de desarrollo estratégico del programa en el que sería titular la conductora, debido a esto fue suspendida la producción.

¿Quién es Penélope Menchaca?

Penélope Menchaca, fue la carismática conductora durante 12 años del desaparecido programa ’12 corazones’ que se transmitía por la cadena Telemundo.

Es abogada, bailarina profesional y cantante y ahora forma parte del concurso de belleza "Mexicana Universal" como jurado.

Al inicio de la década de 1990, Penélope perteneció al grupo musical Las Nenas, al lado de sus hermanas Soraya y Vanessa. Además Menchaca es madre de dos bellas mujeres: Yania, de 29 años; y Nathalia, de 20.

Penélope es mexicana de nacimiento y hace 20 años apostó por el sueño americano yéndose a trabajar a EEUU como conductora: “Me fui a Estados Unidos, pero toda mi familia se quedó aquí; yo me fui, agarré a mis dos hijas, mis maletas y dije: '¡Ahí nos 'vidrios'!', y ahora que regreso me siento feliz, mi mamá y mi papá están aquí, mi hermana está aquí, he regresado a casa”, finalizó.

Feliz con mis niñas en Milán Italia