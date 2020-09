¡Pelona! Kimberly Loaiza luce ATREVIDO corte de cabello para un video

Kimberly Loaiza es la famosa influencer que sigue siendo una tendencia creciente en las redes sociales y en las plataformas de video ya que siempre tiene algo novedoso que presumir.

Es por eso que en esta ocasión, Loaiza apareció con un nuevo corte de cabello mediante una de sus historias de Instagram, que ha dejado a sus fans totalmente sorprendidos.

Los fans han quedado totalmente sorprendido por el nuevo look de cabello de Kimberly Loaiza, pues parece que en esta ocasión se mostró de lo más atrevida, ya que aparece pelona.

Pero no hay mucho de qué preocuparse, pues se trata el look que le dejaron temporalmente para colocarle las extensiones rosas que usó en el exitoso video de Bye bye, que no hace mucho estrenó.

El atrevido baile de Kimberly Loaiza

No hace mucho la Lindura Mayor apareció con unos movimientos muy sensuales mientras bailaba para una transmisión de su canal en Instagram, todo esto en compañía de su novio, el creador de contenidos Juan de Dios Pantoja.

En el video, ambos posan para la cámara y comienzan una coreografía muy sensual al ritmo de la canción Frikitona, de Plan B. Mientras la youtuber viste unos sensuales leggins negros, a su lado y junto a una piscina, está Juan de Dios Pantoja, quien también baila al ritmo de la canción. El video tiene más de 17 mil reproducciones en Instagram.

Cabe destacar que en sus recientes videos, la pareja aparenta estar muy unida y suelen mostrar constantemente su cariño y su cercanía. Sin embargo, ambos vienen de pasar por momentos complicados luego de que salieran a la luz algunos videos íntimos de Juan de Dios Pantoja, además de que fue acusado por la célebre conductora, Lizbeth Rodríguez, quien perteneciera al canal Badabun, de tener contenidos en donde se muestra que es infiel a su esposa y madre de su hija.

¿Crees que Kimberly Loaiza se ve bien como pelona?