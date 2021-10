Para conocer más sobre las películas y programas de televisión de Millie Bobby Brown, te compartimos que ella es una actriz, empresaria y activista británica, conocida por su papel de Eleven en la serie de Netflix, Stranger Things. Es la persona más joven de la lista de las 100 personas más influyentes del mundo.

La también embajadora de buena voluntad más joven de UNICEF, es fundadora de Florence by Mills, una compañía de belleza destinada a las generaciones más jóvenes.Millie Bobby Brown nació el 19 de febrero de 2004. Sus padres son Kelly y Robert Brown, tiene dos hermanos mayores, Charlie y Page, y una hermana menor, Ava.

Millie Bobby Brown quién actualmente presumen cuerpazo, ha usado su éxito como una plataforma para abogar por los derechos de los niños y atacar junto a la organización las problemáticas que afectan a la juventud. Con su carrera como actriz, filántropa y empresaria, es un ejemplo del compromiso que ponen las nuevas generaciones.

¿Cuántas películas y series ha hecho Millie Bobby Brown?

Millie Bobby Brown ha destacado por su belleza y talento

En 2013 hizo su debut en televisión en la serie Once Upon a Time in Wonderland (2013), donde hacía el papel de la joven Alicia.

Luego de hacer una audición por video y sin conocer a los productores o escritores de la serie, Millie fue elegida para aparecer en la serie Intruders (2014), haciendo el papel de Madison O'Donnell. Meses más tarde tuvo apariciones especiales en la serie policial NCIS (2003), Modern Family (2009) y también en un episodio de Grey's Anatomy (2005).

En 2016 Millie Bobby Brown quien ha declarado estar enamorada e su novio, llegó a Stranger Things (2016), la serie de ciencia ficción de Netflix en donde la actriz tuvo el papel de Eleven, o ‘Elle’. Su actuación fue aclamada por los críticos y fue un éxito entre el público, por lo que fue nominada a un SAG Award y un Emmy. En enero de 2018 fue elegida para aparecer en la adaptación al cine del libro Enola Holmes Mysteries, Enola Holmes (2020), donde la actriz además de tener el rol protagónico, es también productora.

¿Cómo se hizo famosa Millie Bobby Brown?

Millie Bobby Brown lucha por los derechos de los niños

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, la carrera de Millie Bobby Brown comenzó cuando vivía en Orlando, Florida. Mientras asistía a talleres de actuación los fines de semana, llamó la atención de un agente de talentos que insistió a sus padres en que debían presentarla para audiciones en Los Ángeles.

En 2013, Brown hizo su debut en la serie de drama y fantasía de la cadena de televisión ABC Once Upon a Time in Wonderland, una serie derivada de Once Upon a Time, interpretando el papel de la joven Alicia.Poco después, participó en la serie NCIS como Rachel Barnes, una niña sociópata.

¿Cuál fue la primera película de Millie Bobby Brown?

Película en la que apareció Millie Bobby Brown

Debutó en el cine apareciendo en “Godzilla: El Rey De Los Monstruos” (2019). Un año después protagonizó “Enola Holmes” (2020), film basado en una novela de Nancy Springer en el que se convirtió en la hermana de Sherlock Holmes. En el 2021 estrenó “Godzilla vs Kong” (2021).

Millie, llamada en familia Mills, fue pareja del cantante Jacob Sartorius (nacido en el año 2002) entre los años 2017 y 2018. Más tarde se le rumoreó una relación con Romeo Beckham, hijo de David Beckham y Victoria Beckham.

Ahora conoce más sobre las películas y programas de televisión de Millie Bobby Brown, que en poco tiempo ha ganado un importante número de seguidores.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.