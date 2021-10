Para conocer más sobre la trayectoría en películas y programas de televisión de Eiza González, es indispensable conocer que la carrera de la mexicana inició desde pequeña ya que se inclinó por la actuación y el canto, probando que llegaría a la antesala del estrellato.

Eiza González es una actriz y cantante mexicana que ganó su popularidad por el papel protagónico de ‘Lola Valente’, en la serie de televisión juvenil Lola, érase una vez. Esta fue la serie que hizo a la joven Eiza de 16 años, reconocida en México y Estados Unidos, donde luego de terminar la grabación, se quedo a vivir durante tres meses para tomar clases de actuación en el Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

Su nombre completo es Eiza González Reyna quien ha tenido cambios en su apariencia, nació el 30 de enero de 1990 en México. Actualmente la actriz vive en Los Ángeles, California, y hace viajes esporádicos a la Ciudad de México para visitar a su madre cuando ella no la acompaña en sus producciones o entrevistas.

¿Cómo se hizo famosa Eiza González?

Eiza González busca la manera de abrirse camino en el mundo del cine

La carrera de películas de Eiza González se inició en la actuación en el año 2003, en una escuela de actuación a cargo de la también actriz mexicana, Patricia Reyes Spíndola.

En 2014, Eiza entró a la academia de actores de la cadena de televisión mexicana Televisa. Su carrera en la televisión comenzó cuando el productor Pedro Damián, la eligió para ser la protagonista de la serie que le daría la fama.

Eiza González, quien tiene deseos de convertirse en reggaetonera es la consentida de la televisión mexicana que con su poderosa presencia, triunfa en las pantallas de Hollywood. Lola Valente, el personaje que puso su nombre en la mente de Latinoamérica, es hoy Mónica ‘Darling’ Castello, Madam M, Katie y Caralala; las mujeres interpretadas por esa actriz, que han abierto su camino a la gran pantalla.

Eiza González tiene un acercamiento natural a la fama. Se maneja con gran carisma en entrevistas y alfombras rojas, con una palabra decidida y firme acerca de su papel más importante: ser una mujer latinoamericana.

Eiza ha hecho clara su intención de elevar la imagen de las mujeres, apoyándose de su voz y su exposición para romper con los estereotipos de la mujer latina en el cine internacional.

Eiza González, está haciéndose un puesto dentro de las más importantes mujeres en Hollywood. Sintiéndose confiada con cada pequeño o gran paso en su carrera, ella no discrimina la oportunidad de interpretar un rol: para ella, cada nuevo papel es una oportunidad de contar historias a través de un personaje.

¿Qué edad tenía Eiza González en Amores Verdaderos?

Eiza González tenía 21 años en Amores Verdaderos

En mayo de 2012, fue confirmada como la protagonista juvenil de la telenovela Amores Verdaderos. Amores verdaderos marca la transición de González a su primer papel maduro en una telenovela.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, a los 21 años Eiza González protagoniza Amores Verdaderos, haciendo al personaje Nicole 'Nikki' Brizz Balvanera.

Esta fue la primera producción de Eiza González fuera de México, lo que hizo que la actriz tuviera que mudarse a Austin, Texas, para grabar la serie. A Eiza González le gusta compartir en rede sociales parte de su historia, recientemente hipnotizó Instagram con un vestido de brillos.

¿Cómo entró Eiza González a Hollywood?

En Hollywood Eiza González poco a poco esta figurando en más películas

El cineasta británico Edgar Wright, dijo que fue su colega Robert Rodriguez, quien le recomendó a la mexicana Eiza González quien fue consentida en el Canal de las Estrellas de Televisa para que actuara en el filme Baby Driver, fue así que Wright seleccionó a Eiza para el papel de Darling, pues dijo que necesitaba una cara que no fuera tan conocida, y la actriz mexicana, quien recientemente comenzó su carrera en Estados Unidos, era la persona adecuada para desarrollar el personaje. "

"Quería a alguien que no estuviera tan vista, expuesta, una mujer joven y prometedora, entonces Robert Rodriguez (El mariachi, 1992) me la recomendó, porque ya había trabajado con ella en la serie de televisión From dusk till dawn. Le agradezco que haya organizado sus tiempos para que pudiera trabajar conmigo", dijo el cineasta británico.

Ahora conoces todo sobre la trayectoría en películas y programas de televisión de Eiza González quién busca hacerse de un nombre en el cine.

