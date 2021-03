Películas de terror que son una joya oculta en Netflix y no te puedes perder

Puede ser difícil saber qué película de terror es la adecuada para ti. Tener miedo o enfrentarse al miedo es profundamente subjetivo. Incluso entre los sabuesos del terror más ardientes, es difícil ponerse de acuerdo sobre qué hace que una película sea buena por eso en La Verdad Noticias te traemos una lista de las mejores películas de terror que son una joya y además están disponibles en Netflix para que tú escojas tu favorita.

Algunas personas sienten una emoción catártica por puro terror, experimentado a través de la seguridad de la pantalla. Otros quieren disfrutar de una diversión macabra y sangrienta que permite que sus demonios internos corran libremente. Otros entusiastas del género solo quieren mediar en una atmósfera espeluznante.El hecho es que realmente hay algo para todos.

Por supuesto, esa diversidad significa que cualquiera que esté de humor para un buen susto tiene muchas opciones para elegir, tal vez en exceso. También significa que su nuevo favorito puede muy bien ser algo que ha pasado totalmente desapercibido durante años.

No hay duda de que puedes encontrar tu próxima obsesión espeluznante en algún lugar de Netflix, pero es difícil saber lo que estás buscando. Es por eso que estamos aquí con una lista de algunas gemas de terror que a menudo se pasan por alto y que se encuentran secretamente entre las mejores que Netflix tiene para ofrecer. Ya sea que le guste la posesión demoníaca, muñecos asesinos, cultos asesinos o simplemente algunas visiones de pesadilla, lo tenemos cubierto.

El juego de Gerald (Gerald's Game) disponible en Netflix

Esta película de terror es una adaptación de la novela de Stephen King de 1992

2017 ciertamente podría verse como el comienzo de un nuevo renacimiento de Stephen King, con The Dark Tower y el primer capítulo de It llegando a los cines, preparando el escenario para Pet Sematary, It: Chapter Two y Doctor Sleep a seguir. Sin embargo, volando por debajo del radar de este fenómeno estaba Gerald's Game, una adaptación original de Netflix de la novela de King de 1992 del mismo título.

Entonces, ¿por qué le tomó 25 años a Gerald's Game llegar a la pantalla? Bueno, la historia presenta un desafío interesante en la adaptación, uno que hace que la película sea aún más impresionante. Sin revelar demasiado, la historia en sí tiene lugar en una habitación, donde una mujer está esposada a una cama junto a su marido muerto.

A medida que una serie de visiones la confrontan con sus demonios internos, la tensión aumenta hasta un grado casi insoportable. Todo está impulsado por una actuación poderosa de Carla Gugino, con el director Mike Flanagan demostrando una mano tan hábil que poco después fue puesto al mando de Doctor Sleep.

Hush, película de terror disponible en Netflix

La protagonista de esta historia de terror no puede oír ni hablar

Antes de que las adaptaciones de Stephen King se convirtieran en sus acciones, el director de Gerald's Game y Doctor Sleep, Mike Flanagan, hizo Hush. Esta producción de Blumhouse de 2016 no presenta fantasmas ni demonios de otro mundo.

Es solo una parte tensa y delgada de thriller de invasión de hogares, con el toque adicional de colocar al espectador en el punto de vista de un protagonista que no puede ni oír ni hablar. El resultado es una pequeña película nítida y fresca que se siente tan innovadora como pasada de moda.

El proyecto fue una labor de amor para Flanagan y su estrella, Kate Siegel. La pareja desarrolló el guión escenificando la acción en su propia casa, perfeccionando cada giro y giro a la perfección. Esa habilidad hecha a mano se muestra en la pantalla, lo que resulta en una película elogiada por personajes como el propio Stephen King y William Friedkin de El exorcista, obteniendo comparaciones con el Halloween original de John Carpenter y el clásico thriller Wait until Dark.

Apóstol (Apostle) disponible en Netflix

Netflix trae imágenes surrealistas en esta película de terror

Los cultos abundan en una película de terror, pero quedan muy pocas obras maestras en el subgénero. The Wicker Man todavía domina la historia del cine como la película definitiva sobre un culto (ese es el Wicker Man original de 1973, no el remake de Nicolas Cage, por muy divertido que sea), pero finalmente puede tener un digno sucesor en Apostle.

Este original de Netflix nos llega del director de The Raid, Gareth Evans, con un elenco impresionante que incluye a Dan Stevens (Downton Abbey, La bella y la bestia), Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody) y Michael Sheen (Good Omens).

Al igual que The Wicker Man, Apostle comienza con el viaje de un hombre a una comunidad isleña aislada en busca de una persona desaparecida. Pero donde The Wicker Man llega a su impactante conclusión con una serie de números musicales inquietantemente idílicos, Apostle desciende a rituales de pesadilla, tortura horrible y paranoia palpable, todo con algunas de las imágenes más elegantes y surrealistas que Netflix tiene para ofrecer.

Verónica, película de terror disponible en Netflix

Veronica es una película española que llegó a Netflix

La tabla Ouija, como era de esperar, es un elemento básico de las películas de terror. Desde su presencia en las escenas iniciales de El exorcista hasta su papel protagónico en Ouija: El origen del mal, los cineastas a lo largo de la historia han explorado el terrible potencial que conlleva el uso (y mal uso) de este posible "juguete" común que promete conectar a las personas con los espíritus de más allá del velo de la muerte.

Sin embargo, rara vez se ha utilizado una tabla Ouija como un dispositivo de trama con tanta eficacia como en Veronica, una película española que llegó a Netflix después de una cálida recepción en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Dirigida por Paco Plaza (famoso por REC, rehecho en Estados Unidos como Quarantine), Veronica está "basada en una historia real", aunque esa afirmación, como suele suceder en el horror, se hace con bastante liberalidad.

Utilizando como punto de partida el caso de una niña madrileña que murió después de usar una tabla Ouija, la película presenta un descenso de pesadilla a la paranoia y la posesión demoníaca que incluso se ganó la reputación en ciertos rincones de las redes sociales como "la película de terror más aterradora" alguna vez creada.

Cam, disponible en Netflix

Una película de terror basada en la actualidad

Es apropiado que Netflix nos haya traído una película sorprendentemente oportuna sobre los posibles horrores de la transmisión en línea. No es el tipo de transmisión que te permite ver The Office en exceso por 37ª vez, claro. Más bien, Cam se adentra en el mundo de las camgirls en línea, llevando los peligros de las transacciones tóxicas en Internet parasociales a un extremo surrealista y aterrador.

Madeline Brewer (The Handmaid's Tale) interpreta a Alice, también conocida como Lola_Lola, una artista obsesionada con llevar sus transmisiones en vivo a lo más alto de las listas de éxitos, un sueño que persigue al participar en una serie de acrobacias cada vez más extrañas. Sin embargo, las cosas se ponen realmente extrañas cuando Alice ve a Lola_Lola actuando en vivo... mientras no está en línea.

Aunque Cam lleva a Alice a una madriguera llena de neón de pesadillas y doppelgängers, la película tiene sus raíces firmemente plantadas en la realidad. La guionista Isa Mazzei se inspiró en su propia historia como camgirl, ya que inicialmente se propuso hacer un documental antes de decidir que una película de terror sería un mejor vehículo para los temas que quería explorar.

El resultado es una pieza de personaje fresca y elegante que plantea algunas preguntas difíciles sobre la identidad, la sexualidad y la humanidad en la era de Internet.

Cult of Chucky, película de terror disponible en Netflix

Chucky, el muñeco diabólico, regresa para esta película de terror

No es frecuente que se pueda llamar a la séptima película de una franquicia "subestimada", y mucho menos a la séptima película de una serie de slasher sobre una muñeca asesina. Sin embargo, Cult of Chucky de 2017 es algo especial.

Es posible que MGM haya rehecho el juego de niños original para la pantalla grande en 2019 (sin la participación del elenco o equipo anterior), pero el creador de Chucky nunca lo abandonó. Después de haber escrito todas las películas de la serie (y haber dirigido las últimas tres), Don Mancini todavía tiene el control firme de la marca Chucky original, una que ha sido renovada y reinventada sin olvidar sus raíces.

Cult of Chucky retoma cuatro años después de los eventos de la película anterior, Curse of Chucky. Nica (Fiona Dourif, hija de Brad Dourif, la voz de Chucky desde hace mucho tiempo) ha sido internada en un hospital psiquiátrico después de ser culpada por el alboroto más reciente de la muñeca asesina. Justo cuando sus médicos finalmente la han convencido de su propia responsabilidad por los crímenes, una muñeca retro Good Guy aparece en el hospital como una herramienta de terapia.

Una vez que comienza el recuento de cadáveres, Nica tiene que convencer a los residentes del hospital de que Chucky es real antes de que sea demasiado tarde. No estará sola: un Andy Barclay (Alex Vincent, que retoma su papel de las dos primeras películas de Child's Play) y el viejo amor de Chucky, Tiffany (la siempre encantadora Jennifer Tilly), ambos corren al hospital para alcanzar el clímax que configura perfectamente la próxima serie de televisión Chucky de Mancini.

XX, película diponible en Netflix

Esta historia de terror incluye cuatro cuentos cortos

Es un hecho innegable que a las mujeres, a pesar de ser esenciales para sentar las bases de las películas, históricamente se les ha negado un lugar en la silla del director con demasiada frecuencia. Si cree que no hay muchos cineastas talentosos que no sean hombres, francamente no está buscando lo suficiente.

El terror ha sido un campo de pruebas particularmente potente para lo que las cineastas pueden hacer cuando se les brinda la oportunidad. American Psycho, Pet Sematary, Near Dark y The Babadook se encuentran entre las entradas más aclamadas del género, y eso apenas es rasca la superficie de una rica historia. Entonces, ya es hora de que una antología de terror ponga el foco en algunas de las voces femeninas más emocionantes que actualmente trabajan con el arte del miedo.

XX reúne cuatro cuentos cortos, con funciones de dirección asumidas por Karyn Kusama (Jennifer's Body), Roxanne Benjamin (Body at Brighton Rock), Jovanka Vuckovic (Riot Girls) y Annie Clark (más conocida por su nombre artístico, St. Vincent).

Como todas las antologías, es muy probable que veas la película como una especie de mezcla, en la que cada espectador encuentra diferentes fortalezas y debilidades en los distintos segmentos. Sin embargo, en general, no se puede negar que vale la pena profundizar en la experiencia XX, a veces espeluznante, divertida, sorprendente, pero siempre fresca y extraña.

Viene de noche (It Comes at Night) disponible en Netflix

It Comes at Night fue llamada "una de las películas más aterradoras en años"

El verano de 2017 estuvo bastante lleno de éxitos de taquilla de alto perfil, por lo que es comprensible que una pequeña experiencia tranquila como It Comes at Night se le escapara de su radar. Ahora que está en Netflix, tienes la oportunidad perfecta de ver por qué críticos como Brian Tallerico de RogerEbert.com llamaron It Comes at Night "una de las películas más aterradoras en años".

Sin embargo, tenga en cuenta que tiene lugar en un mundo devastado por enfermedades infecciosas, algo que aquellos de nosotros que vivimos en 2020 podríamos encontrar demasiado real.

Con un elenco pequeño pero poderoso que incluye a Joel Edgerton (Zero Dark Thirty), Riley Keough (Mad Max: Fury Road) y Carmen Ejogo (Animales fantásticos y dónde encontrarlos), It Comes at Night sigue los ilustres pasos de The Brillando cuando se trata der epresentar un descenso alimentado por el aislamiento hacia la desconfianza y la violencia. Esta pequeña historia de mal humor sobre dos familias que se pelean por comida y refugio ciertamente no es fácil de ver, pero podría proporcionar algunas emociones catárticas para una noche oscura en el sofá.

Bajo la sombra (Under the Shadow) disponible en Netflix

Esta película de Netflix refleva la vida en medio de una guerra

Si te han conmovido películas como The Devil's Backbone y Pan's Labyrinth, definitivamente querrás ver Under the Shadow. Así como esas películas de Guillermo del Toro utilizaron la Guerra Civil española como telón de fondo para cuentos sobrenaturales que exploran los peligros de la infancia, este largometraje debut en lengua persa de 2016 del guionista y director Babak Anvari te lleva a la Guerra Irán-Irak en 1988 de una manera extremadamente increíble con una historia de terror personal.

Venga por el drama histórico y el horror sobrenatural; permanezca para explorar el trastorno de estrés postraumático, el trauma infantil y la vida durante la guerra.

Durante los ataques aéreos de la Guerra de las Ciudades en Teherán, la estudiante de medicina y activista Shideh (Narges Rashidi) se queda sola con su hija Dorsa (Avin Manshadi) cuando su esposo (Bobby Naderi) es llamado al servicio militar.

Un misil sin detonar golpea su edificio de apartamentos durante un ataque aéreo, y es entonces cuando Sideh, Dorsa y sus vecinos comienzan a experimentar pesadillas inquietantes y visiones espeluznantes. De hecho, puede haber un djinn malévolo entre ellos, y Shideh debe decidir si Dorsa corre más peligro por la batalla exterior o la oscuridad interior.

Cariño (Sweetheart) película de terror disponible en Netflix

Esta es una historia del director J.D. Ballard

Animal Crossing puede hacer que la vida en una isla desierta parezca ideal, pero como todos sabemos, el aislamiento puede convertirse rápidamente en tu peor pesadilla. Kiersey Clemons toma la iniciativa como Jenn en Sweetheart, un terrorífico thriller de Blumhouse sobre una mujer obligada a valerse por sí misma después de naufragar. Jenn no tarda mucho en darse cuenta de que algo llega a tierra cada noche.

Cuando comienza a hacer descubrimientos cada vez más espeluznantes sobre lo que les sucedió a las personas que llegaron a la isla antes que ella, se enfrenta a la pregunta de qué es más aterrador: ¿la soledad o la idea de que, después de todo, podría no estar sola?

Sweetheart tiene el corazón de una película de monstruos a la antigua, pero tiene más de un ingenioso truco bajo la manga. A medida que se desarrolla la intrincada historia del director J.D. Ballard, se encontrará completamente inseguro de lo que vendrá después y cuestionará todo lo que cree saber sobre Jenn y su situación.

La Perfección (The Perfection) disponible en Netflix

En medio de un mundo artístico el terror también puede estar presente

La Perfección de Netflix se une a una larga e ilustre historia de películas sobre la vertiginosa búsqueda de logros artísticos con el alma en juego. No es como Suspiria, Whiplash o Black Swan, pero es posible que te recuerde a cualquiera de ellos en cualquier momento. Es posible que también recuerdes a Get Out, ya que Allison Williams vuelve a traer su talento a un personaje que definitivamente sabe más de lo que ella deja ver ... ¿o no?

Describir la trama de The Perfection no es fácil de hacer, ya que la película desdibuja intencionalmente las líneas entre la realidad y la alucinación en su retorcida historia de manipulación, gaslighting y venganza. Todo comienza cuando Charlotte (Williams) regresa a la prestigiosa academia de música que dejó años atrás, donde conoce a Lizzie (Logan Browning), la estrella en ascenso que tomó su lugar. La relación que entablan toma un giro extraño tras otro, lo que lleva a una serie de revelaciones impactantes sobre qué tipo de organización siniestra es realmente la academia.

Todas estas películas de terror están disponibles en Netflix, así que si alguna de ellas te llamó la atención no dudes en verla ahora mismo o ¿tienes miedo?.

