Existe una gran variedad de películas de terror para niños, ya sea en Netflix o en otras plataformas, las películas de este género también están destinadas para los más pequeños de la casa, por supuesto con escenas no tan escalofriantes.

Este tipo de películas fueron hechas con la finalidad de que los niños también viven el suspenso y miedo de las películas pero a su medida, no tienes por qué preocuparte, estas películas son animadas y para nada terroríficas.

Si deseas conocer las mejores películas de terror recomendadas para los más chiquitos del hogar, a continuación La Verdad Noticias te comparte la lista para que disfrutes a lado de ellos.

Películas de terror para niños en Netflix

Filmes de terror para niños

Te compartimos el listado de las mejores películas de terror en Netflix para niños:

El cadáver de la novia

Historias de miedo

Las historias espeluznantes de Masha

El pequeño vampiro

La leyenda de la llorona

La leyenda de las momias de Guanajuato

Cuentos espantosos: La película

Hotel Transylvania

¿Por qué los niños no pueden ver películas de terror?

¿Cómo afecta los filmes de terror a los niños?

De acuerdo con un especialista, ningún niño está apto o capacitado para ver cosas fuera de su madurez emocional, la psiquis de los menores aún es inmadura. Todo lo que su mente no pueda entender, no lo debe ver, y es que hay imágenes que la mente de los niños aún no puede digerir.

Las películas de terror afectan la salud, incrementan el ritmo cardíaco, y en personas con enfermedades coronarias pueden aumentar el dolor de pecho y la presión arterial; también pueden causar un aumento en los niveles de adrenalina y cortisol.

Por lo tanto, los más pequeños deben consumir únicamente contenido apropiado para su edad, es decir, películas para niños.

¿Cómo afectan las películas a los niños?

Miedo y ansiedad son los principales efectos de este tipo de películas en los niños. Se pueden producir también terrores nocturnos, pesadillas, inseguridad, sueños sobresaltados, etc. A estos efectos, la psicóloga infantil Marcela Tello, agrega la alteración en el apetito: comen demasiado por la ansiedad o dejan de comer.

De acuerdo con Tello, los niños de hasta los 7 años no ven claramente la diferencia entre realidad y fantasía debido al desarrollo de su pensamiento. De ahí los filmes de terror pueden causar varios impactos y consecuencias negativas en su mente. Algunos llegan a tener temores tan fuertes que se convierten en traumas, en fobias descontroladas.

El trauma de ver películas de terror para niños es el impacto, el shock, del miedo intenso que le provocó alguna película, también se podría generar un estrés postraumático o trastornos del estrés. Frente a algún evento, un sonido, personas o cualquier situación que conecte al niño con ese recuerdo, reviven ese mismo trauma, el mismo temor.

