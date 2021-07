Películas de terror nuevas que se estrenan en 2021

Las películas de terror nuevas han conseguido muy poca popularidad en comparación a clásicos lanzados hace muchos años, sin embargo también existen excepciones, pues tan sólo en la última década hemos recibido títulos realmente aterradores por parte de Hollywood.

Películas como Tiempo, Mudanza mortal, Escape room, No respires 2, The night house, Candyman y Ruega por nosotros son algunos de los estrenos de 2021 que más se esperan y han hechi que el cine de horror se ha vuelto uno de los géneros más populares, y aunque mucha gente prefiere evitar estos títulos, tienen un gran fandom.

Tanto en el cine como en plataformas de streaming como Netflix puedes encontrar algunas de las películas más espeluznantes y escalofriantes de Hollywood, de las cuales te hablaremos un poco en esta nota de La Verdad Noticias, enfocándonos en las películas nuevas de terror.

Películas de terror nuevas en Netflix

En Netflix hallarás muy buenas opciones

Como es costumbre de cada mes, Netflix anuncia su nuevo catálogo unos días antes de que llegue el siguiente mes, y durante julio trajo consigo un gran repertorio de cine de terror, incluida ‘Cielo rojo sangre’, una película alemana sobre terrorismo y horror que le ha sacado un susto a más de un suscriptor.

Entre otros títulos de películas de terror nuevas en la plataforma puedes encontrar ‘La calle del terror’, una trilogía bastante buena si lo tuyo es el terror-suspenso, además puedes ver ‘La octava noche’ y ‘A classic horror story’, que definitivamente te harán mirar debajo de la cama antes de dormir.

Mejores películas de terror actuales

No todo lo nuevo es malo y estas películas lo prueban

Aunque clásicos como ‘El aro’ o ‘La maldición’ nunca pasarán de moda, esto no significa que el cine de horror actual no tenga buenas propuestas, pues existen películas de terror más taquilleras de 2021 que definitivamente te harán hasta arrepentirte de haberlas visto por lo impactantes que son y a continuación te hablaremos de ellas.

El conjuro 3, Hereditary, Censor, The vigil, The amusement park, The power, A quiet place y Separation son algunos de los títulos que debes de pensar dos veces antes de ver, aunque si eres amante del cine de terror, te aseguramos en La Verdad Noticias que no te arrepentirás de verlas.

¿Cuáles son las películas más perturbadoras?

Estas películas te causarán insomnio por varios días

Las películas de terror no necesariamente tienen que tener personajes espeluznantes para causarte mucho miedo o perturbarte a puntos incontrolables, pues existen algunas que relatan situaciones o trastornos humanos que pueden resultar realmente horribles, y algunas se han vuelto las peores películas de terror de todos los tiempos.

Algunas no son películas de terror nuevas, y entre ellas podemos encontrar ‘El ciempiés humano’, The woman, The bunny game, Headless, A serbian film, Al interior, Snowtown, Martyrs, de las cuales definitivamente te recomendamos pensarlo dos veces antes de verlas, pues son realmente perturbadoras.

