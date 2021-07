Existen muchas razones razones por las que podemos decidir ver cine de miedo, sobre todo si las películas de terror basadas en hechos reales. La psicología afirma que las vemos porque queremos entender nuestros temores y los miedos de la población en su conjunto.

“El género de terror se dirige a nuestros miedos arquetípicos y se convierte en gran medida en la idea de que es algo fuera de nuestro entendimiento que nos amenaza”, explica Paul J. Patterson de la Universidad Estatal de San José de Estados Unidos.

Dentro de este género, se concentran, las mejores películas de terror de todo los tiempos; entre las más conocidas se encuentran: Pesadilla en Elm Street (1984), El Exorcista (1973), El Ente (1982), Los Extraños (2008) Muñeco diabólico (1988), La Masa Devoradora (1958 y 1988), Henry: Retrato de un asesino (1986) y La chica de al lado (2007).

Películas de terror basadas en hechos reales en Netflix

Netflix ofrece diversos títulos de películas de terror

La vida diaria es tan compleja y asombrosa que el cine se nutre de ella para crear las historias más asombrosas. Las películas de terror no son la excepción y muchas de ellas han retomado casos reales, para poner en la pantalla grande a la trama y sus personajes.

Para que organices un maratón de miedo, te damos una lista de cintas de terror que están basadas en hechos verídicos y que además puedes ver en Netflix. ¡Te retamos a verlas!

Terror en Amityville

En el año 2005 se realizó un remake de la cinta clásica de 1979 que lleva el mismo nombre y está basada en la novela Horror en Amityville de Jay Anson y en los trágicos hechos ocurridos en una casa ubicada en Ocean Avenue 112, en Amityville.

Zodiaco

Este escalofriante drama relata los crímenes de un psicópata en San Francisco, a finales de los años 60, el cual además se divertía dejando pistas en el periódico local. El dibujante Robert graysmith recibía las cartas en las que el asesino narra sus fechorías y se empeña en averiguar de quién se trata.

Masacre en Texas

Por desgracia, esta sangrienta película también está basadas en una brutal historia ocurrida en ese estado norteamericano. Ed Gein fue un hombre que saqueaba tumbas para obtener huesos y pieles con los que confeccionaba muebles e incluso ropa.

Tiburón

Además de convertirse en uno de los blockbuster más famosos de la historia, la película Tiburón está inspirada en hechos acontecidos en 1916, cuando un grupo de bañistas desaparecieron en las costas de Nueva York. Tiempo después, un pescador atrapó un gran tiburón y en su estómago encontraron restos de cuerpos humanos.

Psicosis

Muchos no lo saben, pero al igual que la película de Masacre en Texas, esta famosa cinta de Alfred Hitchcock también está basada en la historia de Ed Gein, uno de los asesinos más célebres de Estados Unidos. Al igual que el personaje principal, Norman Bates, Ed tenía una relación enfermiza con su controladora madre.

Pesadilla en la calle Elm

Esta cinta está inspirada en el clásico de 1984 Pesadilla en la calle del infierno. Wes Craven, el escritor y director, se basó en una serie de pesadillas que tuvo cuando era joven, en las que un hombre atacaba a un grupo de adolescentes en su sueño.

Los extraños

Bryan Bertino, director de esta película que se publicitó como ‘basada en hechos reales’, explicó que tomó como inspiración los crímenes cometidos por Charles Manson a finales de la década de los 60, así como en el libro de su vida Helter Skelter: The true story of the Manson murders, de Vincent Bugliosi y Curt Gentry.

Películas de terror basadas en hechos reales mexicanas

Una famosa película mexicana de miedo fue el Esqueleto de la Señora Morales

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, comúnmente las películas de terror mexicanas suelen estar basadas en hechos reales, pues aprovechan las historias de mitos y leyendas para causar un mayor impacto.

Monstruos, brujas y fantasmas son algunos de los elementos que envuelven a las cintas de terror que salieron en la mítica época de los 50s en México, siendo de las favoritas del público que amaban ver a sus estrellas favoritas en la pantalla grande.

El fantasma del convento (1934), El esqueleto de la señora Morales (1959), El Vampiro (1950), Fieras desatadas (1957), Ladrón de cadáveres (1957) son algunos títulos de películas de miedo de la pantalla grande.

En el caso de El esqueleto de la señora Morales, fue por muchos años clasificada como una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, o al menos en lo que la industria mexicana de cine corresponde.

Películas de terror mexicanas actuales

Juega Conmigo es una de las películas de terror mexicanas recientes

No hay duda que las películas de terror mexicanas siempre serán una gran opción para disfrutar en familia, pues son la opción ideal para escapar del cine convencional impuesto por la industria de Estados Unidos.

El público mexicano ha demostrado que tiene una fascinación por la muerte. Lejos de temerle o aterrorizar a, los mexicanos gustan de asustarse, y es por eso que aquí tenemos las películas de terror mexicanas. En su catálogo Netflix ofrece algunos títulos.

Es por ello que el cine nacional ha creado varias películas que logran espantarnos el sueño y muchas veces provocarnos pesadillas.

El Exorcismo de Carmen Farías

Los que gusten de este tipo de cintas tendrán que ir con la mente muy abierta. La más taquillera en nuestro país es una historia mexicana. Camila Sodi se lleva la cinta, al ser la que siempre está en pantalla. Incursionar en el terror no es tarea fácil para ningún actor.

Juega conmigo

Esta peli, también mexicana, sigue en cartelera porque honestamente logra crear tensión gracias a la música y su historia. Aunque no es nada nueva la fórmula; niños, casa enorme, juegos y demonios, la apuesta por el terror mexicano es buena. Sin duda alguna, ya tienes diversas opciones para disfrutar películas de terror basadas en hechos reales.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.