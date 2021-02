Películas de superhéroes con ÉPICAS escenas (VIDEOS)

En La Verdad Noticias creemos en prepararnos para todos los escenarios posibles, incluso cuando nos hace parecer locos. Por ejemplo, ¿qué pasa si un culturista violeta del espacio exterior se teletransporta a la Tierra, se registra en un hotel de Las Vegas y anuncia que cuando se despierte por la mañana, chasqueará los dedos y hará que la mitad de las películas de superhéroes lanzadas desde 1999 desaparezcan para siempre?.

1999: Mr. Furious extrae su venganza en Mystery Men

En 1999, la sátira repleta de estrellas no logró generar ganancias, a pesar de costar menos de $100 millones. Pero imagina una película de 2022 sobre una alianza flexible de aspirantes a Batman. Podría protagonizar a Pete Davidson como Mr. Furious, que tiene el poder de enojarse increíblemente; Aubrey Plaza como el jugador de bolos, cuyo padre muerto acecha su bola de boliche; y Adam Driver como el Picador, que palea muy bien.

Pero en Mystery Men que existe, Ben Stiller interpreta a Roy, también conocido como Mr. Furious, que pasa gran parte de la película intentando y sin lograr convencer a nadie de que crea en su cliché inquietante y rudo. Un mal genio no es una superpotencia, después de todo. Finalmente, logra convertir su rabia en algo parecido a resolverse cuando llega el momento de sacar a Monica la camarera (Claire Forlani) de las garras del diabólico Casanova Frankenstein (Geoffrey Rush).

En el papel, una subtrama romántica sobre un idiota violento y delirante que se gana el corazón de una mujer a la que acecha parece bastante cuestionable, pero Stiller y Forlani lo convierten en uno de los elementos más encantadores de la película.

2000: Wolverine estalla sus garras en X-Men

Si las películas de Superman y Batman demostraron que los personajes de los cómics podían traducirse en un éxito de taquilla siempre y cuando 50 años de visibilidad cultural precedieron a sus películas, X-Men mostró el potencial de propiedades comparativamente no probadas. Esto no tenía precedentes y muchos espectadores seguían siendo bastante escépticos, especialmente con respecto a la representación de los personajes de X-Men con poderes particularmente extraños.

Los X-Men originalmente se ubicaron entre los personajes menos populares de Marvel hasta que el equipo se reinició con una nueva lista en 1975.

En la década de 1990, sólo Spider-Man tenía una vela por la popularidad y la bancabilidad de los X-Men. Entonces, cuando llegó el milenio, la visión de Hugh Jackman amenazando a matones intolerantes con sus brillantes navajas de afeitar provocó un poco de entusiasmo, y Hollywood aprendió que definitivamente pueden ganar mucho dinero con películas que atraen principalmente a los nerds de los cómics.

2002: Spidey y MJ se besan al revés en Spider-Man

Spider-Man de Sam Raimi provocó un resurgimiento de la sinceridad y el optimismo de ojos abiertos que desaparecieron de las películas de superhéroes después de que la serie Superman de Christopher Reeve siguió su curso. También recaudó más del doble de lo que X-Men recaudó en la taquilla unos años antes. Esto podría explicar por qué el Capitán América y Thor no usan trajes de cuero negro a juego en Los Vengadores, y optan por trajes coloridos que se han mantenido notablemente fieles a sus trapos de cómics.

Tobey Maguire y Kirsten Dunst pasan muchas de sus escenas de Spiderman lanzando un diálogo completamente serio que puede encontrar un poco más torpe de lo que recordaba. Sin embargo, en el vacío, la imagen de MJ besando a Spidey boca abajo bajo la lluvia, después de un asalto frustrado en un callejón, todavía resuena, incluso después de todas las películas en solitario de Spider-Man que han estallado en nuestros ojos desde entonces. Quizás Spider-Man no sea la mejor película de Spider-Man, pero qué imagen crea en esta romántica escena.

2003: Nightcrawler asalta la Casa Blanca en X2

Nadie estaría lo suficientemente loco como para escribir un personaje que irrumpe en un edificio importante del gobierno de Washington D.C. y ataca a un funcionario público prominente hoy.

Era más fácil ignorar las implicaciones del mundo real de un intento de asesinato presidencial cuando el perpetrador es un diablillo azul aparentemente mágico. En estos días, un tipo que parece un artista de circo que amenaza al Congreso no parece tan descabellado. Al comienzo de la segunda película de X-Men, Nightcrawler (Alan Cumming) cae y se teletransporta a través del ala oeste, envía a una veintena de agentes del Servicio Secreto e inadvertidamente hace una declaración profética sobre el futuro de los superhéroes en el cine.

A mediados de los 90, Nightcrawler había pasado de los X-Men en los cómics. Apareció principalmente en la serie Excalibur de menor perfil de esa época, y solo apareció en un puñado de episodios de X-Men: The Animated Series, el texto fundamental para una generación de fanáticos de X. Pero su estado provisional de B-lister no lo mantuvo fuera de X2, ni impidió que sus poderes visualmente complicados aparecieran en su máxima gloria posible.

En algunos aspectos, Nightcrawler en X2 predice Guardianes de la Galaxia, WandaVision y muchos otros proyectos actuales de Marvel y DC que llevan a los personajes secundarios a un primer plano.

2004: Doc Ock duerme en Spider-Man 2

Casi todas estas películas son asuntos familiares PG o PG-13, por lo que no verá un montón de secuencias realmente aterradoras en esta lista de escenas de películas épicas. La aparición inaugural de Otto Octavius (Alfred Molina) en modo Doc Ock completo en Spider-Man 2. Antes de Spider-Man, Sam Raimi era conocido principalmente por dirigir el clásico de terror pulposo The Evil Dead y su par de secuelas. En esta secuela, Raimi amplía su historial de filmar objetos inanimados en juergas de muerte locas.

Un equipo de cirujanos comete el error de marcar los brazos de metal de Otto mientras se preparan para separarlos de su huésped humano. Los brazos atacan mientras Octavius duerme, haciendo picadillo al equipo médico.

Después de que concluya la carnicería, Octavius suelta un angustiado "¡Nooooooooooo!" eso hace que el bramido similar de Darth Vader al final de La venganza de los Sith suene ridículo en comparación. En realidad, Vader dice "¡Noooo!" parece bastante tonto incluso sin que lo comparemos con Molina. Independientemente, este es un momento icónico.

2005: Batman recupera su ritmo en Batman Begins

Ya se ha escrito mucho sobre la rehabilitación de Christopher Nolan de la franquicia cinematográfica de Batman. Pero esta secuencia va especialmente lejos hacia ese objetivo, separando la trilogía de Nolan de todas las versiones anteriores de Batman en pantalla con genuino estilo.

Mientras los secuaces de Carmine Falcone mueven drogas ocultas por los muelles de Gotham City, Bruce Wayne no se acerca a ellos de frente con un asalto llamativo basado en la tecnología, como lo haría en una película de Tim Burton. No les da una advertencia y les recuerda la diferencia entre el bien y el mal, como haría Batman de Adam West. En cambio, los acecha y los brutaliza como si fueran adolescentes indefensos y semidesnudos en una película de terror.

Batman Begins declara enfáticamente que la era anterior de un Batman estoico y distante y su imperio de la comercialización ha llegado a su fin. En el futuro, el Caped Crusader se siente más en línea con el espíritu de los cómics de Frank Miller y Chuck Dixon, y menos como un tipo con un traje de goma, fácilmente eclipsado por villanos extravagantes y engañosos interpretados por mejores actores. En esta escena, Christian Bale se convierte oficialmente en el primer Batman posterior a Adam West que no termina jugando el segundo plátano de los malos en su propia película.

2006: Kal-El aterriza un avión en un estadio en Superman Returns

Creemos que está bien echar un vistazo a esta secuencia en particular, en la que Superman (Brandon Routh) saca un avión comercial que se desploma de su caída libre y lo aterriza de manera segura, a mitad del juego, en un diamante de béisbol profesional. No solo es la escena más épica de una película de superhéroes en 2006, es la única escena de Superman Returns que alguien que conocemos recuerda.

A pesar de su condición de primer superhéroe, Superman no ha transferido su prominencia en los cómics a los cineplexes desde que Richard Donner dejó la franquicia en 1981.

Podría ser que el equipo adecuado no haya llegado en el momento adecuado. También es posible que Estados Unidos tenga dificultades para relacionarse con un extraterrestre omnipotente con motivos puramente altruistas. Mientras tanto, las películas de Batman tratan principalmente sobre tipos con problemas emocionales que intentan (y generalmente fracasan) resolver sus problemas mediante la violencia.

A nuestra cultura le resulta más fácil conectarse con ese tipo de cosas, aparentemente. Pero los súper fanáticos mantendrán viva la esperanza de todos modos y disfrutarán viendo esta escena mientras tanto.

2007: Leonardo golpea a Raphael en TMNT

El año 2007 fue parte de un período incómodo, cuando los superhéroes eran un producto candente de Hollywood, pero el MCU aún no se había materializado.

En lugar de pensar en experiencias desagradables como Los Cuatro Fantásticos: El ascenso de Silver Surfer, la entrada final de la trilogía Spider-Man de Sam Raimi, o el primer Ghost Rider de Nicolas Cage, echemos un vistazo a una película que no nos molestó.

TMNT tiene lugar años después de que Leonardo se embarca en un permiso de ausencia para buscar el alma y perfeccionar su oficio. Mientras tanto, sus tres hermanos se ven obligados a decidir qué hacer con ellos mismos durante su pausa involuntaria de la lucha contra el crimen.

Michelangelo encuentra trabajo actuando en fiestas de cumpleaños para niños, Donatello opera una línea de ayuda de TI, y Raphael decide arruinarlo y continúa su carrera de lucha contra el crimen bajo un alias. Cuando Leo regresa a la ciudad, no está contento de ver a otro vigilante, aparentemente menos restringido, dando saltos, y así comienza la lucha de larga data entre las dos Tortugas Ninja más hábiles.

2008: "Para ellos, eres un fenómeno ... como yo"

Antes de seguir adelante, debemos tener en cuenta que en la escena posterior a los créditos en Iron Man de 2008, y recordemos que leer los créditos para una vista previa secreta de una próxima película no era una práctica común en 2008, Nick Fury se acerca a Tony Stark para decirle: "sobre la Iniciativa Avenger".

Así comenzó el MCU, que pasaría a dominar la industria del cine y cambiaría la trayectoria de la propia cultura pop. Pero esta es una lista de escenas épicas, no de escenas importantes, así que hablemos del interrogatorio de Joker en The Dark Knight.

Temas y señales visuales de The Killing Joke de Alan Moore y Brian Bolland surgen cuando Batman intenta en vano intimidar al Joker (Heath Ledger) para que confiese la ubicación del fiscal de distrito Harvey Dent (Aaron Eckhart) y la fiscal de distrito adjunta Rachel Dawes (Maggie Gyllenhaal).

Esto es bastante irónico, considerando que The Killing Joke es una historia de origen y The Dark Knight nunca explica la existencia del Guasón de Ledger de una manera que debemos asumir que es verdad. En esta escena, Ledger se encuentra en la cúspide de su actuación, una extraña criatura del caos encerrada dentro de cuatro paredes rígidas que no hacen nada para evitar que Batman desconcierte por completo. Edger falleció poco después de que The Dark Knight terminara la producción, dejándonos preguntándonos permanentemente cómo se habría desarrollado The Dark Knight Rises (2012) si su trágica muerte nunca hubiera ocurrido.

2009: Rorschach susurra "No" en Watchmen

Si El Caballero de la Noche llevó los medios de superhéroes grimdark a nuevas alturas en 2008, Watchmen hizo un gesto inadvertido hacia sus defectos y gritó: "¡Hola a todos! ¡Miren estos defectos!" el año siguiente. La adaptación dirigida por Zack Snyder sigue servilmente la piedra de toque de Alan Moore y Dave Gibbons, panel por panel, hasta el punto de poner en tela de juicio la necesidad de su propia existencia. Esto continúa hasta el final comprometido, que pierde el sentido de la historia original por completo.

Snyder se convirtió en un director bastante prolífico de películas de DC y en una personalidad mediática estrechamente asociada con un segmento específico del fandom del cine. Mientras tanto, la línea de tiempo de Watchmen sólo resurgió en acción en vivo varios años después, esta vez como una aclamada serie limitada de HBO supervisada por Damon Lindelof.

No a todo el mundo le gusta Snyder Watchmen, pero nadie se burla de la interpretación de Jackie Earle Haley como Walter Kovacs, el Rorschach original. Independientemente de cómo se sienta acerca de su política, Kovacs inicia Watchmen con una diatriba para las edades, prometiendo negar la ayuda a los políticos y las trabajadoras sexuales, en caso de que la soliciten en cualquier momento en el futuro previsible.

2010: Lucha en Scott Pilgrim vs.The World

Entonces, Scott Pilgrim es un personaje de cómic, pero no es un superhéroe. Ni siquiera es un héroe normal. De hecho, es el tipo de tipo que se considera una persona mucho más agradable de lo que realmente es.

Algunos de ustedes podrían acusarnos de difamar las reglas y jugar a los favoritos con esta selección. Dado el hecho de que 2010 incluye Iron Man 2, Super dirigida por James Gunn y la matanza criminal de Chloë Grace Moretz en Kick-Ass, algunos de ustedes podrían tener razón.

Pero espera: ¿qué pasa si League of Evil Exes son superhéroes, de la misma manera que Magneto es un superhéroe, a pesar de que a veces lidera la Hermandad de Evil Mutants? Tienen poderes e intentan evitar que Ramona Flowers salga con Scott Pilgrim, que es... ¿algo heroico? Quizás no tanto en la forma en que lo hacen, pero estamos diciendo que cuenta.

Las escenas de lucha de esta película, en las que el campeón vegano del bajo, Todd Ingram (Brandon Routh), la ninja mallcore Roxy Richter (Mae Whitman) y la estrella de cine de acción espasmódica Lucas Lee (Chris Evans) golpean sin piedad a Cera, son todas de primera categoría. Si tenemos que elegir uno, vayamos con el asalto basado en el cinturón y la teletransportación de Roxy Richter, solo porque Routh y Evans están representados en otra parte de esta lista.

2011: Capitán América rescata a todos: El primer vengador

En la versión de cómics del origen del Capitán América, Steve Rogers comienza la historia como un dweeb escuálido que quiere desesperadamente servir a su país y golpear a Hitler en la cara. Entonces se somete al tratamiento de súper soldado, instantáneamente gana un montón de músculo y, de repente, todos lo consideran un tipo tremendamente inspirador.

Pero Capitán América: El primer vengador no supone que otros reclutas militares aceptaran instantáneamente a Steve Rogers (Chris Evans) como una mascota sobrehumana admirable. En cambio, consideran principalmente a Cap como un chiste andante que les quita el tiempo de actuación a las bailarinas en los espectáculos de USO.

Si bien se convierte en un súper soldado y se pone el traje rojo, blanco y azul característico al principio de la película, Cap solo se gana el respeto de sus compañeros una vez que rescata con éxito a Bucky, y a muchos otros prisioneros, de una base de HYDRA.

The First Avenger lleva la mitología de los cómics un poco más allá y reconoce que los símbolos no inspiran a las personas en la vida real: las acciones desinteresadas hacen eso. En otras palabras, hay más en ser el Capitán América que músculos de ciencia y spandex con lentejuelas de estrellas.

2012: Foto grupal definitiva en Los Vengadores

Durante décadas, la noción de que una sola película pudiera unir a un montón de superhéroes favoritos de la audiencia que no son de X-Men en una historia sonaba como los desvaríos de un lunático abyecto. Hollywood se esfuerza constantemente por hacer bien a Batman, por lo que las probabilidades de que una película pudiera sostener a más de un bienhechor de marquesina no se consideraron alentadoras.

Eso fue antes de que Marvel Studios perfeccionara su habilidad para construir personalidades coloridas y fantásticas en películas en solitario destacadas, por supuesto, y mucho antes de que lograran ponerlas todas juntas en una película. Los Vengadores cambiaron todo.

Consideramos que este momento particularmente épico es un testimonio del poder de la cinematografía de gran éxito como artesanía. Los Vengadores rebosan de acción explosiva y drama de alto riesgo, pero esta toma grupal transmite tanta emoción como cualquier otra parte de la película, simplemente por la forma en que la cámara rodea a los actores. A través de la magia de las películas, seis de los héroes más poderosos de la Tierra se convierten en la definición de dinámica, y todo lo que tienen que hacer es permanecer allí.

2013: Tony juega al barril de monos en el aire en Iron Man 3

Robert Downey Jr. aparece como Tony Stark en muchas películas de MCU. Pero Iron Man 3, dirigida por Shane Black, se siente como la única película del lote que se enfoca más en Tony Stark, inventor multimillonario con problemas emocionales, que en Iron Man, la armadura roja y amarilla que dispara láseres. Si el final de la trilogía de Iron Man disminuye el tiempo promedio de pantalla de la armadura, ciertamente hace que las secuencias orientadas al traje cuenten.

Las películas modernas de superhéroes, especialmente el MCU, reciben su parte justa de críticas por presentarnos un montón de caos y caos que destruye la ciudad sin mucha evidencia que sugiera que los superhéroes en realidad están ayudando a las personas. Aquí, Black y compañía demuestran cómo un rescate audaz e improbable en el aire puede proporcionar tantas emociones como, digamos, un concurso de puñetazos con el general Zod que reduce Metrópolis a un montón de escombros humeantes.

2014: Quicksilver corre en X-Men: Days of Future Past

En cuanto a las escenas épicas de superhéroes, 2014 fue un año competitivo. El Capitán América regresa en The Winter Solider, a menudo citado como la altura del MCU hasta ese momento. Guardianes de la Galaxia le presentó a Estados Unidos su nueva criatura malhablada favorita y su árbol espacial sensible.

Pero particularmente a la luz de ciertos eventos que ocurren en un programa de Disney + que no nombraremos debido a preocupaciones de spoiler, nuestro guiño a la épica en 2014 va a Quicksilver rescatando a Magneto de prisión en X-Men: Days of Future Past .

A mediados de la década de 2010, el MCU se había establecido en gran medida como la principal franquicia de múltiples superhéroes. Pero la serie X-Men de Fox todavía tenía algunas cartas de juego cargadas cinéticamente en la manga, incluido Peters dando una vuelta en cámara lenta por la cocina de una cafetería de máxima seguridad.

Por el contrario, la versión de MCU de Pietro Maximoff no sobrevive a Avengers: Age of Ultron, y francamente, eso es lo mejor. Disney finalmente diezmó a Fox en la gran guerra de películas de superhéroes de Marvel, pero antes de que cayera el hacha, Fox definitivamente ganó el título de Mejor Quicksilver.

2015: Los Vengadores se emborrachan: Age of Ultron

Si bien fue un sólido éxito financiero, Avengers: Age Of Ultron también recibió reacciones conflictivas de críticos y fanáticos. Pero todos pueden estar de acuerdo en que esta película nos dio la vista inmortal de los Vengadores bebiendo unas copas, intercambiando observaciones burlonas sobre la vida y el amor, y tratando de demostrar en broma que su amigo y compañero de equipo es un loco fraude.

El diálogo ágil y las caracterizaciones distintivas se muestran completamente aquí, recordando al espectador que son estas actuaciones y relaciones las que dan significado a las explosivas escenas de lucha, batallas láser y bailes de MCU. Aquí, tenemos una reunión de íconos de la cultura pop y máquinas de patear traseros virtualmente imparables, simplemente haciendo el tonto y siendo amigos.

Sin humanizar segmentos como este concurso de levantamiento de martillos, estas películas son solo celebridades vestidas como figuras de acción de pie frente a pantallas verdes tratando de parecer estresadas.

2016: Wonder Wonder salva a los chicos: Dawn of Justice

Más de un debut en una película de superhéroes tuvo lugar en 2016. Un acuerdo entre Marvel Studios y Sony Pictures permitió que Peter Parker hiciera su primera aparición en el MCU. Deadpool de Ryan Reynolds surfeó una ola de sonrisas irreverentes y sangre calificada R hasta el estado de sorpresa. Suicide Squad marcó la primera aparición de la irresistible Harley Quinn de Margot Robbie.

Y luego tenemos a Gal Gadot estrenando como la princesa Diana de Themyscira, golpeando a la luz del día a una enorme tortuga ninja malvada en la escena menos polarizante de al menos la segunda película más polarizante de todo el género. Tal vez en lugar de suplicar por un corte de la Liga de la Justicia de un director, deberíamos haber gritado por una versión de 90 minutos de Wonder Woman luchando contra Doomsday.

También demos algo de crédito por el espectáculo a los compositores Hans Zimmer y Junkie XL, quienes escribieron un tema de Wonder Woman instantáneamente reconocible e intensamente propulsor más de un año antes de que DC lo necesitará para la primera película en solitario de Diana.

2017: Wolverine descubre cómo se siente morir en Logan

La serie X-Men de Fox lanzaría tres películas más después de 2017. Pero incluso si pensamos que The New Mutants recibió una paliza crítica más grande de la que merecía, podemos afirmar cómodamente que el ala más seria y no Deadpool de la franquicia debería haber terminado con Logan magistral del director James Mangold. Ahora que han reabsorbido sus derechos de licencia cinematográfica, Marvel Studios esencialmente tiene que reiniciar Wolverine en algún momento. Hacer lo contrario sería financieramente irresponsable.

Pero si la versión de Hugh Jackman de James Howlett tuvo que morder el polvo, los fanáticos de X pueden consolarse sabiendo que su última hurra es a la vez la secuencia más brutal y desgarradora de cualquier película de X-Men, y quizás de cualquier película de superhéroes.

Logan contextualiza las películas de superhéroes como parte de una tradición cinematográfica que incluye películas del oeste y de samuráis. Pero aunque sus temas bordean el meta-textual, la historia en sí resuena como una road movie enfocada y personal sobre un nonagenario telepático y dos personas con manos afiladas. Francamente, si el niño que sostiene la figura de acción en la escena del funeral no te hace llorar, cuestionamos la existencia de tu alma.

2018: Salto de fe en Spider-Man: Into The Spider-Verse

Black Panther se convirtió en un fenómeno intercultural en toda regla, Infinity War desvió a todo el MCU en una dirección impactante y aterradora, Aquaman ganó montones de dinero en la taquilla de lo que nadie esperaba, y Deadpool 2 mantuvo al Merc with a Mouth en marcha. Mientras tanto, la escena individual más épica del año apareció en Spider-Man: Into the Spider-Verse, mientras avanza en espiral hacia su enfrentamiento final.

Miles Morales cambia su atuendo de disfraces de Halloween de mala calidad por un traje que la tía May personalizó específicamente para él, y lanza los dados en su primer gran swing en solitario de rascacielos en rascacielos, todo mientras Blackway y Black Caviar "What's Up Danger" aumentan la tensión en la banda sonora.

No nos ha afectado un montaje de transformación como este desde que vimos por primera vez los Power Rangers de Mighty Morphin. Permítanos decirle que Spider-Verse se mantiene mucho mejor que ese programa en la visualización contemporánea.

2019: Todo el mundo está bien en Avengers: Endgame

Después de que Thanos chasquea los dedos en Avengers: Infinity War y la mitad de la vida en el universo, incluidos Spider-Man, Black Panther, Nick Fury y Doctor Strange, desaparece, los espectadores entendieron principalmente la naturaleza provisional de la victoria del bruto púrpura intergaláctico.

Un importante estudio cinematográfico como Disney no mataría a un montón de sus personajes más populares y rentables; de hecho, ya se había anunciado una secuela de Spider-Man: Homecoming (2017). Así que sabíamos que los buenos encontrarán una manera de revertir el chasquido, dejando que los directores Anthony y Joe Russo traigan la mitad del universo de la nada de una manera que se sienta inesperada y milagrosa, incluso cuando todos sabíamos que vendría.

Los críticos acusan a Endgame de intrincadas travesuras de viajes en el tiempo, pero los Rusos realmente logran revertir efectivamente la derrota de los Vengadores en Infinity War de la manera más simple y directa posible. Hulk deshace el chasquido, suena el teléfono de Hawkeye, un montón de cosas explotan, y una vez que ha pasado el tiempo suficiente y el caos ha pasado para hacernos olvidar que el teléfono de Hawkeye suena, solo entonces, en un caso inigualable de servicio de fans loco, haz lo antiguo Portal de héroes desaparecidos para mostrarle a Thanos cómo se siente una paliza.

2020: Black Mask cae, explota en Birds Of Prey

A pesar de la pandemia de COVID-19, tres películas importantes de superhéroes, Birds of Prey, Wonder Woman 1984 y The New Mutants, se abrieron camino en los cineplexes en 2020.

Ninguno de ellos valía la pena contraer o propagar un virus potencialmente mortal, por supuesto. Pero curiosamente, los mejores del grupo llegaron y se fueron de los cines en febrero, antes de que la pandemia entrara en pleno efecto y el mundo se cerrara. Para muchos, Birds of Prey es la última (y quizás la única) película que vieron en los cines este año.

Elegir una escena épica de Birds of Prey no es una tarea fácil, pero cómo podemos reducirla a esta escena o al robo de la estación de policía, lanzamos una moneda y aquí estamos. Roman Sionis (Ewan McGregor) enloqueciendo después de un intento mal concebido de superar a la Reina Payaso del Caos (y Cass Cain, en camino de convertirse en princesa) es un gran clímax cinematográfico. Mucha gente explota en las películas, pero Sionis se rompe en pequeños pedazos de una manera que sería profundamente perturbadora, si no fuera también hilarante.

