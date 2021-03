Películas de comedia romántica disponibles en Netflix que no te puedes perder

Las películas de comedias románticas tienen una larga tradición en el cine, desde los éxitos de los años 30 y 40 hasta el trabajo de posguerra de Billy Wilder y los intentos de New Hollywood de darle la vuelta al subgénero y hacer algo nuevo con él. Si eres fanático de este género puedes verlas todos los días y nunca agotarte, por eso en La Verdad Noticias te traemos una lista de las mejores películas de comedia romántica disponibles en Netflix.

Algunas son comedias románticas en el molde clásico que se sienten como comida reconfortante, mientras que otras juegan con las convenciones del subgénero de maneras deliciosas. Si está buscando una solución de comedia romántica, aquí hay un vistazo a algunas gemas ocultas de comedia romántica que vale la pena ver en Netflix.

Love jacked: disponible en Netflix

El elenco de esta película de comedia romántica te conquistará

Algunas películas de comedia romántica se las arreglan con historias de amor sencillas y directas, mientras que otras tienen que complicarse un poco más. Love Jacked está, para bien o para mal, en la última categoría, pero una vez que estés dispuesto a ceder a su enrevesada configuración, su elenco te conquistará con sus encantos.

La historia sigue a Maya (Amber Stevens West), una joven artista inquieta que viaja a África para encontrar inspiración y, en cambio, encuentra lo que cree que es amor. Cuando esa relación se desmorona y ella teme decirle a su autoritario padre que tenía razón sobre su romance africano, a Maya se le ocurre un plan.

Ella convence a un estafador desesperado (Shamier Anderson), que necesita encontrar un lugar para esconderse de su ex pareja, de hacerse pasar por su prometido africano durante unos días para impresionar a sus padres. Por supuesto, con lo que ninguno de los dos cuenta es que se enamorarán.

Si bien la configuración a veces complicada del romance lleva un poco de tiempo y puede que no sea del agrado de todos, Love Jacked aún se las arregla para conquistarte gracias a la fuerza de la química entre West y Anderson. Hacen que la transición de aliados rencorosos a amantes parezca suave y fácil, y el conjunto que los rodea, liderado por el legendario Keith David, solo aumenta el encanto de la película.

Just Friends (Solo amigos): disponible en Netflix

La clásica película de la “friendzone” disponible en Netflix y no te puedes perder

Just Friends se ha convertido en un favorito de culto entre los fanáticos de las comedias románticas, así como entre los fanáticos de cierta era de la realización de películas de comedia de la década de 2000, en parte porque funciona en dos niveles. Es una comedia romántica en el sentido tradicional y una comedia navideña sobre un tipo que regresa a su ciudad natal y descubre lo que es realmente importante en su vida.

Ryan Reynolds interpreta a Chris, un exitoso productor de discos que todavía está tratando de compensar sus humillaciones como un adolescente con sobrepeso enamorado de su mejor amigo Jamie (Amy Smart). Cuando un desvío laboral inesperado lo lleva de regreso a su ciudad natal durante las vacaciones, Chris intenta volver a conectarse con Jamie, solo para descubrir que todos, desde un viejo conocido de la escuela secundaria (Chris Klein) hasta una caótica estrella del pop (Anna Faris), van a terminar parados en el camino.

Básicamente, Just Friends es una de esas comedias de la "zona de amigos" en las que el tipo piensa que lo han rechazado debido a una barrera imaginaria, pero finalmente descubre que el verdadero problema es su propia actitud. Eso podría ser un desvío, pero la atmósfera navideña y el ritmo cómico sin esfuerzo de Reynolds ayudan a suavizar la película y convertirla en la historia de un tipo que simplemente está teniendo dificultades para descubrir lo que realmente quiere.

The perfec date (La cita perfecta): disponible en Netflix

Noah Centineo protagoniza esta comedia romántica de Netflix

Entre los fanáticos de la comedia romántica, Noah Centineo es quizás mejor conocido por su papel en el éxito de Netflix A todos los chicos que he amado antes, pero no dejó de ofrecer el encanto de la comedia romántica allí. En 2019, Centineo protagonizó The Perfect Date, una película inteligente y atractiva sobre un joven que hará lo que sea necesario para llegar a la universidad.

Brooks (Centineo) es un joven motivado que quiere asistir a Yale después de la escuela secundaria, pero tiene problemas para juntar fondos. Para hacer realidad su sueño, Brooks decide usar una aplicación personalizada y básicamente se contrata a sí mismo como una cita "suplente".

Todo parece ir bien ya que Brooks se pone varios disfraces y desempeña varios roles por el bien de su nuevo negocio, pero todo comienza a cambiar cuando desarrolla un vínculo con Celia (Laura Marano), su primera clienta.

Probablemente puedas ver a dónde va esto si estás bien versado en ritmos de comedia romántica, pero eso no hace que The Perfect Date sea menos encantadora. Centineo se siente nacido para interpretar a este tipo de protagonista de comedia romántica, él y Marano tienen una gran química, y la película es capaz de profundizar en las cosas emocionales profundas sin sentirse nunca demasiado pesado.

Someone Great: disponible en Netflix

Las canciones nos transportan a diferentes momentos de esta comedia romántica

No encontrarás otra comedia romántica estrenada en la década de 2010 que cuente con un mejor reparto que Someone Great , y no encontrarás a muchos dispuestos a profundizar en las realidades emocionales del amor perdido. La película de Netflix sigue a la periodista musical Jenny (Gina Rodríguez) después de su ruptura con Nate (Lakeith Stanfield) y al borde de una gran mudanza de Nueva York a San Francisco.

A medida que su relación de años se desvanece ante sus ojos, Jenny está decidida a pasar una última gran noche en la ciudad con sus mejores amigas (Brittany Snow y DeWanda Wise) sin importar el costo. Pero incluso cuando comienza la diversión, se da cuenta de que todavía le queda mucho por hacer, y cada canción de la radio la envía a un recuerdo de lo que alguna vez tuvo.

En ese sentido, Someone Great es más una película de rupturas que una película de enamoramiento, pero eso no significa que sea una historia triste. A través de un diálogo inteligente, un conjunto ganador y una banda sonora increíble, la película nunca deja de divertirse con su propia premisa, incluso mientras examina las consecuencias de la vida amorosa de Jenny.

Happy Anniversary: disponible en Netflix

Las comedias románticas también pueden ser profundas

Algunas películas de comedias románticas tratan sobre cómo se junta una relación, mientras que otras tratan sobre cómo uno se desmorona. Luego están las películas que existen en algún punto intermedio, ya que dos personas tienen que descubrir cuál será su futuro mientras se ríen un poco en el camino. Happy Anniversary es una de esas películas, y los dos protagonistas divertidos en el centro te mantendrán mirando sin importar cuál sea su destino romántico.

La película se centra en Sam (Ben Schwartz ) y Mollie (Noel Wells), una pareja aparentemente perfecta que comienza a desmoronarse en la mañana de su aniversario. Mollie no está contenta y anhela el romance de sus primeros encuentros, mientras que Sam la insta a ser paciente y esperar y ver qué les deparará la vida.

Lo que sigue es un día en el que los dos siguen separándose y volviendo a unirse a través de varias situaciones divertidas y a veces desgarradoras, con la impecable y peculiar química de Schwartz y Wells anclando todo. Al final, Happy Anniversary es una pequeña historia alegre y divertida sobre la importancia de la paciencia y el trabajo en las relaciones.

Win It All (Ganarlo todo): disponible en Netflix

El amor de una mujer puede cambiarlo todo en esta comedia romántica

Incluso si te encantan las comedias románticas que siguen la fórmula clásica del subgénero, llega un momento en el que necesitas un poco de limpiador de paladar. A veces quieres algo que aún te dé algo de romance y algo de comedia, pero que siga su propio camino en términos del tono general y el ritmo de su historia. La comedia romántica Win It All , coescrito y protagonizado por Jake Johnson, es una de esas películas.

El tema principal de la trama no es un romance, sino un problema de juego, ya que el personaje de Johnson, Eddie, lucha con las consecuencias después de que apuesta dinero que no le pertenece y termina en el hoyo. En medio de una buena racha, conoce a una hermosa mujer llamada Eva (Aislinn Derbez) en un bar, y forman una conexión.

En Eva, Eddie encuentra a alguien por quien vale la pena cambiar su vida, pero para dejar atrás el pasado, primero tiene que apoyarse con fuerza en su pasado de juego para lo que espera sea una última gran ganancia inesperada. Terminas apoyando a Eddie y Eva, e incluso cuando la película se siente lejos del romance, te involucras. No es una comedia romántica tradicional, pero los fanáticos del subgénero todavía encontrarán mucho que amar aquí.

The Incredible Jessica James: disponible en Netflix

La película de Netflix nos muestra que no podemos refugiarnos en el trabajo

A veces, todo lo que necesitas para convertir una comedia romántica en algo que enganche a los espectadores al instante es un protagonista inolvidable, y The Incredible Jessica James lo tiene desde el principio. La película está protagonizada por Jessica Williams de The Daily Show y la fama de 2 Dope Queens en el papel principal de Jessica, una dramaturga y maestra de teatro infantil que se dedica a la independencia y lucha por superar a su ex.

Aunque Jessica preferiría fingir que no necesita un nuevo interés romántico y sumergirse profundamente en su trabajo, las cosas cambian cuando se establece con Boone (Chris O'Dowd), y la pareja se lleva bien de forma inesperada. Lo que sigue es una serie de conversaciones incómodas, intentos de ignorar y sumergirse en el trabajo que no logran ocultar el hecho de que Jessica y Boone se conocen.

En ese sentido, The Incredible Jessica James es un ejemplo clásico de una comedia romántica que te hace gritar "¡Júntense ya!" en la pantalla, sin sacrificar nunca la independencia en el núcleo de su personaje principal. Williams y O'Dowd comparten una química fantástica y juntos hacen que la película sea infinitamente visible.

The Breaker Upperers: disponible en Netflix

Estas mujeres deberán luchar por su amistad en la comedia romantica

El tema de "dos personas que son cínicas sobre el amor tienen que aprender a no serlo" es una parte probada y verdadera del panorama de las comedias románticas, pero nunca se ha hecho como lo hace The Breaker Upperers . Las genios de la comedia Jackie van Beek y Madeleine Sami dirigieron, coescribieron y protagonizaron la película como dos mejores amigas que alguna vez fueron agraviadas por el mismo hombre.

Con su vínculo arraigado en una agitación romántica, deciden iniciar un negocio en el que organizan elaboradas rupturas para las personas a las que les resulta difícil salir de sus relaciones. A pesar de todo, tienen una regla clave: no te acerques a los clientes.

Por supuesto, esa regla fue hecha para romperse, y la película sigue lo que sucede cuando Mel (Sami) comienza a acercarse a un joven que los contrató recientemente, mientras que Jenn (van Beek) mira consternada. Pronto se desarrolla una comedia de errores que involucra de todo, desde un autobús de fiesta hasta un par de disfraces de policía y un baile erótico muy extraño, y Mel y Jenn tienen que decidir si su relación es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a todo.

The Breaker Upperers es una de esas comedias románticas que aún puedes ver incluso si estás cansado de otras comedias románticas, y termina siendo sobre el amor entre dos mejores amigas más que cualquier otra cosa.

Set It Up: disponible en Netflix

Esta película de Netflix es una clásica comedia romántica

A veces quieres una película de comedia romántica que se sienta como una entrada clásica y cómoda en el subgénero, y cuando estés de humor para eso, Set It Up estará ahí para ti. No es complicado, no está tratando de reinventar la rueda de la comedia romántica y no es vergonzoso ir directo a los tropos que amamos. Es una comedia romántica muy divertida y encantadora.

La película sigue a Harper (Zoey Deutch) y Charlie (Glen Powell), quienes trabajan como asistentes personales de profesionales ultra exigentes en diferentes partes del mismo edificio de oficinas. Después de un encuentro casual en el que ambos se quejan de que nunca tienen tiempo libre, se les ocurre una idea.

Usarán su conocimiento íntimo de sus jefes, interpretados por Lucy Liu y Taye Diggs, para crear la configuración romántica perfecta, de modo que finalmente puedan tener un tiempo libre mientras sus empleadores se conocen.

Por supuesto, si has visto comedias románticas, puedes ver hacia dónde se dirige esto desde el principio, pero lo bueno de la película es que nunca intenta engañarte para que salgas de esa recompensa. Deutch y Powell son geniales juntos, y queremos verlos acercarse casi de inmediato. Agregue un gran trabajo cómico tanto de Liu como de Diggs, y tendrá una pieza perfecta de comida reconfortante de película.

Tramps (Vagabundos): disponible en Netflix

Esta comedia romantica nos muestra la vida de dos vagabundos

Si eres un fanático de las comedias románticas desde hace mucho tiempo, sabes que el subgénero en realidad viene en todas las formas y tamaños. Sí, existe la variedad clásica de historias sobre personas adineradas que no se preocupan en el mundo excepto por su vida amorosa, pero esa no tiene por qué ser la única versión de la fórmula. Tramps es una película que demuestra la versatilidad de la comedia romántica siguiendo todos los ritmos esperados de una forma inesperada.

La película sigue a Danny (Callum Turner) y Ellie (Grace Van Patten), dos personas con mala suerte a las que se les ha pedido que formen parte de un turbio intercambio de maletines que, con suerte, los beneficiará a ambos. Cuando el intercambio sale mal, se quedan pasando el día juntos con poco dinero en efectivo, poco tiempo y una necesidad desesperada de arreglar las cosas. En el camino, descubren que tienen mucho más en común de lo que se habían dado cuenta y bueno, probablemente puedas adivinar hacia dónde van las cosas a partir de ahí.

Si bien muchas comedias románticas tratan sobre personas cuyas vidas financieras están grabadas en piedra o no son lo suficientemente preocupantes como para convertirse en parte de la trama, Tramps hace que los tiempos difíciles de sus personajes principales sean una parte clave de su vínculo. Son dos vagabundos en busca de algún tipo de libertad, y resulta que tal vez la encuentren el uno en el otro. Si ese no es el corazón del subgénero de la comedia romántica, no sabemos qué es.

