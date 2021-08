Películas de Henry Cavill como Superman

Superman ha sido uno de los mejores personajes en las películas de Henry Cavill y el responsable del éxito del que goza actualmente el famoso intérprete, sin embargo también ha sido uno de sus papeles más polémicos, tanto que incluso fue despedido por el estudio por razones que te explicaremos más adelante.

Todos recordamos las escenas más icónicas de Henry Cavill dándole vida a Kal-El, el último hijo de Krypton, considerado como el mejor superhéroe de todos los tiempos y uno de los integrantes fundadores de la mítica liga de la justicia de DC Comics.

Probablemente lo recuerdas por su aparición en el SnyderCut, pero ¿sabes cuántas películas hizo Henry Cavill como Superman?, aquí te hablaremos de ellas y de la huella que dejó antes de abandonar el mando tras su despido de Warner Bros Entertaiment Inc.

¿Cuántas películas hizo Henry Cavill como Superman?

¿Cuál crees que fue la mejor aparición de Superman?

Durante su paso por el universo cinematográfico de DC Comics, Henry Cavill le dio vida a Superman en cuatro ocasiones directas y dos indirectas, siendo estas Man of steel, Batman v Superman: Dawn of justice, Justice League, y Justice League: The Snyder Cut.

En cuanto a las indirectas, una fue durante el cameo en la escena post créditos de Shazam, donde Superman apareció, sin embargo su rostro nunca se vió, aunque se dijo que se trataba de Henry, esto nunca se confirmó, al igual que en Aquaman, donde en una escena Arthur es salvado por el hombre de acero, cuya sombra en el cielo es lo único que se ve.

¿Qué pasó con Henry Cavill y Superman?

El hombre de acero tuvo muchos desacuerdos con Warner

A pesar de que muchos lo consideraron como el mejor Superman hasta el momento, la situación del actor no era perfecta, pues su despido comenzó a generarse desde 2018 cuando hizo unos comentarios contra el movimiento #MeeToo, algo que le hizo ganarse el repudio de millones.

Asimismo, se dijo que Warner tiene otros planes para Kal-El, en los que el actor no encajaba, por lo que se decidió que Henry Cavill dejará de ser Superman+, aunque las posibilidades de que regrese a su papel no son del todo nulas, aunque hasta el momento nada se ha concretado.

¿Por qué Henry Cavill fue despedido?

No se sabe qué le depara al Superman de Henry Cavill

Otra de las razones por las que Henry Cavill fue despedido fue porque Warner tiene planes de lanzar un Superman afroamericano, y esta teoría se confirmó cuando se supo que Michael B. Jordan prepara un proyecto de Superman que llegará a HBO Max, aunque este sería Calvin Ellis, una versión alterna del héroe y no Clark Kent, a quien Henry le dio vida.

Mientras tanto, las películas de Henry Cavill continúan sin Superman, pues ha concretado proyectos con grandes estudios e incluso con la plataforma de streaming Netflix, donde tiene papeles para una larga temporada, por lo que probablemente no extrañe al hombre de acero.

