Películas de Evangelion posponen su estreno debido a problemas de audio

El sitio web oficial de la franquicia Evangelion anunció el viernes que las proyecciones planificadas para Evangelion 3.33 You Can (Not) Redo, la versión IMAX actualizada de la película Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, están temporalmente en espera debido a un problema con el contenido de audio enviado a los cines.

Se planeó que las proyecciones del anime comenzaran el pasado 8 de enero. Sin embargo, Khara anunciará una nueva fecha para las proyecciones una vez que tenga una mejor idea de cuándo puede entregar correctamente el contenido.

Khara también explicó que en el proceso de mezclar las pistas de video y audio para la presentación IMAX, descubrieron que parte de la pista de audio no estaba presente en el producto final de Evangelion. Ellos anteriormente realizaron proyecciones 4DX de las primeras tres películas; del 4 al 24 de diciembre del mes pasado.

Evangelion: 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time, la cuarta y última película, se estrenará el 23 de enero después de un retraso debido a las preocupaciones sobre la nueva enfermedad del coronavirus (COVID-19) y su propagación dentro y fuera de Japón. La nueva película estaba originalmente programada para estrenarse en Japón el 27 de junio del año pasado.

Equipo de Evangelion

Dirección: Hideaki Anno

Animación: Studio Khara

Dirección de animación CGI: Yusuke Matsui

Director de CGI: Takashi Suzuki

Dirección de modelaje CGI: Manabu Kobayashi

Animación CGI: Masanori Iwasato, Ryōichi Nakama

Rigging: Tsubasa Takabe

Fotografía: Nanae Hirabayashi, Hiroaki Yabe y Toyonori Yamada

Gráficos: Hiroyasu Kobayashi

Animación clave: Syuichi Iseki

Color: Kazuko Kikuchi (Wish)

Fondos: Tatsuya Kushida (Deho Gallary)

Póster de la nueva película de Evangelion

Neon Genesis Evangelion es una serie de anime de ciencia ficción, acción y drama de 26 episodios producida por Studio Gainax y Tatsunoko Production. Esta se emitió por primera vez en TV Tokyo en octubre de 1995 hasta marzo de 1996. La Verdad Noticias te seguirá actualizando sobre Evangelion en el futuro.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Mata ne!