Ariana Grande es una de las artistas más populares del momento, pues su talento le ha hecho partícipe de toda clase de actividades, desde coach de realitys hasta actriz.

Aunque no ha sido como protagonista, la famosa cantante ha hecho trabajos de doblaje y participaciones especiales, aunque no sólo en el mundo del cine, sino también en series de televisión, demostrando que su talento no sólo está en la música.

Ariana Grande ha tenido apariciones en películas y series.

Películas de Ariana Grande en Netflix

El estreno del documental fue un éxito en la plataforma

La única producción original de Ariana Grande en Netflix es su documental ‘Excuse me, I love You’, aunque también ha tenido apariciones y participaciones en otros proyectos como Shawn Mendes: Live in concert, e incluso en la película animada Metegol, donde le dio voz a Laura en la versión en inglés de la cinta.

En la biografía de Ariana Grande se pueden encontrar muchas actividades, pues no se ha limitado al mundo de la música, y debido a su talento y popularidad son cada vez más los interesados en tenerla como participante en sus proyectos de todo tipo.

¿Cuántas series ha hecho Ariana Grande?

Ariana Grande se hizo muy popular gracias a sus series

La famosa cantante inició su trayectoria en series de televisión con Victorious, donde le dio vida a Cat Valentine, mismo personaje que volvió a interpretar en el spin-off ‘Sam & Cat', que protagonizó junto a la actriz Jenette McCurdy por varias temporadas.

La intérprete de God is a Woman también participó en Scream Queens, aunque también ha participado en series y películas como Padre de Familia, Kidding, No mires arriba, Zoolander 2, Swindle y iCarly, donde estuvo como personaje invitado.

¿Cuándo se estrenó Excuse Me I Love You?

La producción muy pronto cumplirá un año en Netflix

Durante la gira ‘Sweetener world tour 2020’ Netflix estrenó el documental Excuse me, I love you, el cual fue lanzado en la plataforma el 21 de diciembre de 2020, siendo un gran éxito entre los fans de la cantante, obteniendo miles de reproducciones durante los primeros días posteriores a su lanzamiento.

Asimismo, aunque ha tenido muchas participaciones incluso en videojuegos, pues se lanzó en Fortinite el skin oficial de Ariana Grande, las películas de Ariana Grande no son tantas, pues se ha enfocado totalmente a su carrera como cantante.

