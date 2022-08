Película live-action de Pac-Man llegará al mundo del cine pronto

Tal parece que las adaptaciones de videojuegos al cine no paran, además de la saga de Sonic y la próxima película de Mario, otro personaje clásico llegará muy pronto a la gran pantalla, nos referimos a Pac-Man.

The Hollywood Reporter, Bandai-Namco y Wayfarer Studios firmaron un acuerdo para hacer una película live-action de Pac-Man, que hasta el momento no se sabe mucho de este proyecto de Pac-Man, aunque a algunos les llama la atención debido a que no parece que la franquicia dé pie a un proyecto live-action, tomando en cuenta su estética.

Hay que destacar que el responsable de esta iniciativa es Chuck Williams, quien es el productor de las películas de Sonic, mismas que a pesar de ciertas críticas, han tenido buena aceptación por parte del público.

¿Qué se sabe de la película live-action de Pac-Man?

Fans de Pac-Man le dan cierto beneficio de la duda, tomando en cuenta los resultados que ha tenido con el erizo azul de SEGA, pues Junto a Chuck Williams, tendremos a Justin Baldoni, Manu Gargi, Andrew Calof y Tracy Ryerson de Wayfarer Studios; yTim Kwok de Lightbeam Entertainment, como productores de Pac-Man.

Se destaca también que Pac-Man nunca ha sido del todo olvidado en el mundo del entretenimiento, la realidad es que desde su auge en los 80′s, el personaje no ha regresado a los primeros planos.

Por más de 40 años, Pac-Man se ha visto opacado por diversas franquicias y mascotas de videojuegos, como Mario, Sonic, Pokémon, y más reciente, Fortnite o League of Legends.

Pac-Man con visión mas retro

En gran parte esto se debe a que Bandai-Namco no ha sabido traer la fórmula de Pac-Man a la era moderna, fracasando en varios de sus intentos. Pac-Man es visto más como un personaje “retro”, dedicado a las primeras generaciones de jugadores.

Con su película, Pac-Man podría tener el mismo efecto de Sonic (o los personajes de cómics) y encontrar su ansiada renovación. Obviamente, para ello todos los responsables de Pac-Man deberán de hacer una gran adaptación que logre conectar tanto con los fans veteranos, como con nuevos jugadores.

