Película de Romeo y Julieta será demandada por explotación sexual infantil

La demanda reclama daños y perjuicios por valor de más de 500 millones de dólares.

Autoridades de California han suspendido de manera temporal el estatuto de limitaciones en caso de demandas por abuso sexual infantil, lo cual ha sido aprovechado por Olivia Hussey y Leonard Whiting para emprender un proceso legal contra el estudio Paramount Pictures.

Según se informa, ambos actores tenían 18 y 17 años respectivamente cuando fueron elegidos para protagonizar la aclamada versión que Franco Zeffirelli hizo de Romeo y Julieta en 1968. A 54 años de su estreno, ellos denuncian que en una escena fueron víctimas de abuso, acoso y explotación sexual infantil, así como fraude.

De acuerdo a sus declaraciones, Olivia Hussey y Leonard Whiting fueron informados por el director Franco Zeffirelli, fallecido en 2019, que filmarian una escena de desnudo con ropa interior de color carne pero al final se ordenó que usaran maquillaje corporal para así lograr mejores resultados ante la cámara.

La escena fue hecha bajo engaños y presión del fallecido cineasta Franco Zeffirelli.

Ellos aceptaron este abrupto cambio de decisión debido a que el cineasta italiano les dijo que no hacer esta escena aseguraría el fracaso de la película y perjudicaría sus carreras artísticas pero para darles tranquilidad, la producción les indicó que su cuerpo desnudo no saldría a cuadro, lo cual no fue así.

Cabe destacar que Romeo y Julieta fue todo un éxito comercial a nivel mundial y recibió buenas críticas por parte de los expertos. Incluso, se sabe que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas consideró la cinta en la categoría a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Cinematografía y Mejor Diseño de Vestuario.

Olivia Hussey y Leonard Whiting exigen 500 mil dólares

Olivia Hussey y Leonard Whiting aseguran haber resultados severamente afectados por la escena de desnudo.

Ahora, Olivia Hussey y Leonard Whiting han presentando una denuncia ante un tribunal de Los Ángeles en contra de Paramount Pictures por los delitos de abuso sexual, acoso sexual y fraude. Su equipo legal argumenta que esta escena en particular viola las leyes federales y de California contra la indecencia y la explotación de niños.

Ante el sufrimiento generado y los ingresos obtenidos de la película desde hace 54 años, los actores buscan una indemnización de más de 500 millones de dólares. Cabe destacar que Paramount Pictures, quien acaba de lanzar un plan económico para Paramount+, no se ha pronunciado al respecto.

¿Dónde puedo ver Romeo y Julieta 1968?

La película ha sido un rotundo éxito entre el público, quienes la consideran una cinta de culto.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Romeo y Julieta no está disponible en ninguna plataforma de streaming para México. Sin embargo, el filme de Franco Zeffirelli se puede rentar en iTunes, Google Play Películas y YouTube.

Fotografías: Redes Sociales