Película de Paw Patrol es criticada por supuesta publicidad autoritaria

La cinta de Paw Patrol (Paw Patrol:The Movie) muy pronto llegará a los cines de todo el mundo, pero aún sin estrenarse, las redes sociales ya están hablando sobre esta producción animada, pero no de forma positiva. Puesto que los internautas han criticado que el filme use “publicidad autoritaria”.

El director de la cinta es Callan Brunker, y esta será la primera entrega para la pantalla grande que tendrá la historia de comedia animada de Nickelodeon que fue creada por Keith Chapman.

De acuerdo con cientos de internautas, el show favorito de miles de niñas y niños en diversos lugares posiblemente se ha convertido en un caso de estudio, por los mensajes que la serie manda a los menores, pero a pesar de ello, Paw Patrol no ha sido cancelada.

¿Paw Patrol “glorifica” el autoritarismo?

El tráiler de Paw Patrol: La Película ha dado de qué hablar para algunos expertos, que han notado que la serie de Nickelodeon tiene escenas que podrían interpretarse como sobre estimulación para la niñez y publicidad autoritaria.

Es decir que aparecen sonidos o imágenes llenas de color que parecen estar inmersas en una cultura en donde todos parecen estar alertas a su entorno.

Además, algunos usuarios creen que la producción de cierta manera, “glorifica” a las autoridades, como una manera de reivindicar a los policías, sobre todo en Estados Unidos, donde han surgido casos de brutalidad policiaca.

Incluso en 2020, tras la ola de protestas de ‘Black Lives Matter’ con el asesinato de George Floyd, cientos de internautas hablaron sobre el subtexto misógino y autoritario que maneja la inocente caricatura para niños.

De hecho, el personaje de Chase es el que ha sido más juzgado, porque aseguran que él es la principal figura del autoritarismo que da este programa.

¿Cuándo se estrena la película de Paw Patrol en México?

Este mes de agosto se estrenará la nueva cinta/Foto: Fanáticos del cine

En México, la película de Paw Patrol se prepara para hacer su debut en las pantallas de cine el próximo jueves 19 de agosto. Aunque como te mencionamos en La Verdad Noticias, la caricatura ha sido criticada por ser una publicidad subliminal de autoritarismo, según informes de The Guardian y The New York Times.

Por lo tanto, es cuestión de esperar el lanzamiento a nivel mundial para saber si la cinta de Paw Patrol tendrá o no éxito en taquilla a pesar de su controversia.

