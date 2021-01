Película de Kimetsu no Yaiba supera un nuevo récord mundial en taquilla

En este punto, ¿hay algún récord que Kimetsu no Yaiba no rompa? Demon Slayer: Mugen Train continúa rompiendo récords en Japón, aún no se ha lanzado en los cines de América del Norte o fuera de Asia debido a la pandemia de coronavirus COVID-19.

También logró ganar más dinero que El Viaje de Chihiro de Studio Ghibli y obtener un nivel de ganancias que nunca antes se había visto. La primera película del anime Demon Slayer sigue a Tanjiro, Nezuko y sus amigos bordo de un tren misterioso, ¡que demuestra ser una de sus misiones más mortíferas hasta la fecha!

¿Cuándo ha recaudado Kimetsu no Yaiba: Mugen Train?

Kimetsu no Yaiba es actualmente la película más taquillera que se ha estrenado a nivel nacional en Japón, obteniendo ganancias que han recaudado más de trescientos cuarenta millones de dólares desde que llegó a los cines el año pasado.

Kimetsu no Yaiba: Mugen Train (Foto - Ufotable)

Siendo la primera película japonesa en ganar tanto dinero en su carrera teatral, definitivamente será interesante ver si el anime avanza con una segunda temporada, o decide atacar mientras la máxima popularidad está vigente y en su lugar contar la próxima historia de Tanjiro en forma de película para obtener ganancias más gigantes.

Recientemente, Demon Slayer: Mugen Train fue eliminado del lugar número uno en ingresos semanales, ya que la película de anime, Gintama: The Final, pudo tomar el primer lugar y poner fin a la loca racha de trece semanas de la película Demon Slayer.

La serie shonen no solo ha batido récords en las salas de cine, sino que también ha batido récords en el mundo del manga, ya que sus volúmenes continúan vendiendo más que todas las demás franquicias de Shonen en el mercado hoy.

Aunque la historia de Demon Slayer ha llegado a su fin en el manga, definitivamente no nos sorprendería ver que la serie regrese con una secuela y / o una serie derivada que vuelva a visitar este mundo. Ufotable tiene un gran éxito en sus manos cuando se trata de la historia animada.

Te recomendamos leer: Todo lo que tienes que saber de Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer

En La Verdad Noticias tenemos que preguntarnos cuántas temporadas más obtendremos para Tanjiro, Nezuko, Inosuke, Zenitsu y los otros coloridos espadachines de esta franquicia de Kimetsu no Yaiba. ¿Cuándo crees que la película esté disponible fuera de Japón?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!