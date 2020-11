Película de Kimetsu no Yaiba se acerca a un nuevo récord en taquilla

Kimetsu no Yaiba ha estado en los titulares durante un mes gracias a su película cinematográfica y su taquilla de altos vuelos. A pesar de la pandemia, la función está ganando dinero a un ritmo nunca antes visto en Japón.

De hecho, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mugen Train está rompiendo todo tipo de récords de taquilla, y está a punto de superar una posición que Your Name (de Makoto Shinkai en 2016) aseguró hace un tiempo.

¿Tendremos nuevo récord de Kimetsu no Yaiba?

Según una nueva actualización de Deadline, Kimetsu no Yaiba ha ganado la cantidad de $223.6 millones de dólares durante su ejecución. La película se estrenó el mes pasado con elogios de la crítica, e incluso logró encabezar la taquilla mundial ese fin de semana.

De hecho, la película ha podido repetir tales resultados, y su búsqueda para aplastar récords de taquilla ha sido igualmente exitosa. ¿Pero qué otros récords puede conseguir? Para eso, La Verdad Noticias te comparte quiénes son los líderes en animación o anime cinematográfico de Japón.

Con su total actual, Demon Slayer está peligrosamente cerca de tomar un nuevo lugar en la taquilla japonesa. Actualmente es la quinta película más taquillera del mercado nacional, pero seguramente se apoderará de Your Name. Después de todo, la película de 2016 terminó su carrera nacional con un total bruto de más de $239 millones de dólares.

Kimetsu no Yaiba: Mugen Train vs Spirited Away de Hayao Miyazaki

Te recomendamos leer: Todo lo que tienes que saber de Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer

Una vez que Kimetsu no Yaibe supere ese obstáculo, la película tiene más que superar. Frozen y Titanic ocupan el tercer y segundo lugar en esta prestigiosa lista. El primer lugar todavía pertenece a Spirited Away, ya que la película de Studio Ghibli ganó casi $295 millones de dólares en Japón luego de su debut en 2001.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!