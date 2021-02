Película de Kimetsu no Yaiba adelanta su debut en los Estados Unidos

Según lo informado por Yahoo Japón, Kimetsu no Yaiba traerá su película a los Estados Unidos a finales de esta semana en Miami, Florida. La película se proyectará en una capacidad extremadamente limitada, ya que se proyectará solo durante una semana.

La película de estudio Ufotable se lanzó de imprevisto, porque resulta que esta proyección fue preparada para los Premios de la Academia. Prácticamente, es una forma para que Demon Slayer: Mugen Train pueda ser considerado oficialmente a un Premio Oscar.

Según el informe, el filme de Kimetsu no Yaiba necesitaba ser compartido públicamente para calificar este año. Actualmente, la película busca una nominación a Mejor Película de Animación y compite con otros títulos como: Onward, Soul (Pixar), Earwig and the Witch (Studio Ghibli), Wolfwalkers: Espíritu de lobo, The Croods: A New Age, entre otras.

Kimetsu no Yaiba rumbo a los Oscars

Foto: Ufotable - Demon Slayer

Cualquier película que se haya mostrado tradicionalmente o en línea puede ser elegible para la selección en los Premios Oscar, por lo que Demon Slayer tuvo que dirigirse a los cines pronto. Por supuesto, esta proyección preliminar puede tener a los fanáticos en busca de un lanzamiento a nivel nacional, pero esas esperanzas deben reprimirse.

En una entrevista con un portavoz de Japan News Network, se corrió la voz de que un lanzamiento a gran escala aún no está listo. Esta proyección especial de Miami de Kimetsu no Yaiba es una excepción al orden más alto. La Verdad Noticias informó anteriormente que el filme primero debutará en Australia.

Sin embargo, el equipo del anime no ha terminado una edición teatral de Kimetsu no Yaiba: Mugen Train para el público de Norteamérica. No se sabe cuándo ese tipo de proyección tendrá luz verde, pero con COVID-19 aún cerrando los cines en todo el país, las cosas seguramente lo tomarán con calma.

